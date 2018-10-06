Babasını öldüren çocuk adliyede

Antalya'da annesiyle tartıştığı iddiasıyla babasını uyuduğu sırada tabancayla başından vurup öldüren 13 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kepez'in Kültür Mahallesi 3840 Sokak'ta oturan 2 çocukları bulunan Aysun-Murat U. çifti, önceki gece tartıştı. 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki H.U, iddiaya göre annesi Aysun U. ile sık sık tartışması nedeniyle dün sabah saatlerinde salonda kanepede uyuyan babası Murat U.'yu, evde bulunan ruhsatsız tabancayla başından vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Murat U.'nun öldüğünü belirledi. Polis, H.U.'yu kısa süre sonra olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğünde ifadesine başvurulan H.U., bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.