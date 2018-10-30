Bacaklarında varisi olanlara dikkat

Dr. Mehdi Zengin, yetişkin nüfusun büyük bir kısmını etkileyen varis, özellikle hareketsiz ve sürekli oturarak ya da ayakta çalışanlarla, kadınlarda daha çok görüldüğünü söyledi.

Memorial Antalya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Mehdi Zengin, varis ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Ayaklardaki çizgi ya da top şeklindeki mor ve mavi kıvrımlı damarların görünür hale gelmesinin, estetik kaygısı olan herkesi rahatsız ettiğini söyleyen Zengin, yürümeye başlandığında bacak adalelerinin kasılmasının ile toplardamarlardaki kanın kalbe doğru aşağıdan yukarıya pompalandığını kaydetti.

Zengin, “Eğer yürümek yerine oturmak veya ayakta hareketsiz durmak tercih edilirse, ayak kaslarının yaptığı pompalama etkisi azalır ya da ortadan kalkar. Ayrıca toplardamarların içindeki kapak yapılarının bozulması da kanın göllenmesini kolaylaştıran bir faktör haline gelir” dedi.

Varise yol açan nedenler

Yaşlandıkça varis oluşmasının normal olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Mehdi Zengin şöyle konuştu:

"Ayrıca genetik eğilimin etkili bir faktör olduğu düşünülmektedir. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülmesi hormonal faktörler ve hamilelik gibi süreçlerle ilişkilendirilmektedir. Mesleği gereği uzun süre ayakta durmak zorunda olanlarda varis problemiyle daha sık karşılaşılır.

Varise yol açan faktörler ise; ileri yaş, genetik faktörüler, kadın cinsiyet, hamilelik, aşırı kilo, doğum kontrol hapı kullanımı ve hormon tedavisi alımı, yaz dönemi ve sıcaklar, bacak adalelerinin zayıflaması, yüksek topuklu ayakkabılar, kronik kabızlık. Doğru bir değerlendirme için doppler ultrasonografi yönteminden faydalanılır. Varis sorunu olanların doğru bir değerlendirme için kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurmaları gerekir. Varis tedavisinde amaç, hastanın yaşam kalitesini artırmaktır. Hastalık genellikle iyi huylu seyreder ve ameliyat gerektirmez. Ancak; ağrı, bacaklarda şişme, estetik görünüm gibi şikayetler nedeniyle ameliyat gerektiği durumlarda, cerrahiye alternatif önemli bir tedavi yöntemi uygulanmaktadır”

Varis önerisi

Varisten korunmak için önerilerde bulunan Zengin, “Varis sorununu önlemek ya da hafifletmek istiyorsanız bol bol yürüyün. Ayakta hareketsiz kalmayın. Dar çoraplar ve iç çamaşırları kullanmayın. Fırsat buldukça ayaklarınızı uzatın. Yatarken ayaklarınızın altına yükselti sağlayacak yastık gibi destekler koyun. Uzun süre oturmayın ya da hareketsizlik durumunda ayaklarınıza pompa etkisi sağlayacak egzersizler yaptırın” dedi.