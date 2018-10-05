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Bahçe Bitkileri Öğrencilerine Seminer

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencilerine “Sektörel İlişkiler Dersi” kapsamında seminer verildi.


Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nde Öğretim Üyesi Halil Demir rehberliğinde “Sektörel İlişkiler Dersi” kapsamında bir seminer verildi. Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Tarım Danışmanı İbrahim Akbulut'un katıldığı seminerde Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi'nin faaliyetleri ve tarım danışmanlığı hakkında bilgiler verildi. Yüksek Ziraat Mühendisi Akbulut, her ziraat mühendisinin odaya mutlaka kayıt olması gerektiğini, ancak gönüllülük olması durumunda çok daha iyi başarılar elde edilebileceğini belirtti. Akbulut, “Antalya ZMO olarak mühendislerimizin haklarına sahip çıkmaya çalışıyoruz. İş arayan meslektaşlarımız için CV'ler toplayıp eleman ihtiyacı olanlarla onları buluşturuyoruz” diye konuştu.


Tarım Danışmanlığı konusunda da bilgiler aktaran Akbulut, “Sizler mezun olduktan sonra tarımın hangi alanında çalışmak istediğinizi şimdiden belirlemeye çalışın. Sektörün bir kolundan bir diğerine daha sonra geçmeye çalışmak zor olabiliyor. Eğer tarım danışmanlığı yapmak istiyorsanız kendinizi en iyi şekilde hazırlamalısınız” dedi.

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