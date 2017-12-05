Bahçeli, açılış ve temel atma törenleri için Alanya’ya geliyor

Alanya Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlığında gerçekleştirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 9 Aralık Cumartesi Alanya’ya geleceğini hatırlatan Yücel, “ziyaret kapsamında ilk olarak saat 14.00’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki yeni Belediye Hizmet Binası’nın temel atma törenine, ardından saat 16.00’da Toslak Mahallesi’nde kurulan Güneş Enerji Santrali’nin açılışına ve akabinde de aynı yerde belediyemize kazandırdığımız 44 yeni araç ve iş makinamızın dua törenine katılacaklardır. Genel Başkanımız, Alanya’ya kazandırdığımız toplamda 102 milyon TL’lik yatırımların temel atma, açılış ve dua töreni için şehrimizi özel olarak şereflendirecek. Programa tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.

Alanya efsaneleri kitabı basıldı

Alanya Belediyesi’nin yayıncı kuruluş unvanıyla hazırladığı 9. kitabı “Rivayet Ederler ki Alanya Efsaneleri” basıldı. Kitap Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Başkanlığında yapılan Meclis Toplantısı’nda Meclisi Üyelerine ve basına tanıtıldı.

“Rivayet Ederler ki Alanya Efsaneleri” kitabının Alanya Belediyesi’nin yayıncı kuruluş unvanı ile bastırdığı 9. kitap olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 9-10 tane daha kitabın hazırlığının tamamlandığını, onların da en kısa zamanda basılacağını müjdeledi. Alanya’nın ortak değerlerinin daha fazla insana ulaştırılmasını istediklerini belirten Başkan Yücel, yeni yılda Belediyenin tüm kitaplarının Alanya’daki kitapçılarda bir Alanya standı kurularak satışa sunulacağını kaydetti.