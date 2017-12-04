Bahçeli, belediye başkanlarını Antalya’da topluyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanlarıyla 8-10 Aralık tarihlerinde Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesi Sueno Otel’de bir araya gelecek. Devlet Bahçeli, 8 Aralık Cuma akşamı kente gelerek toplantının yapılacağı otelde konaklayacak. 9 Aralık Cumartesi günü ise belediye başkanlarına buluşmanın açılış konuşmasını yapacak olan Devlet Bahçeli, aynı gün Alanya Belediyesi’nin temel atma ve açılış törenine katılacak. Bahçeli, 10 Aralık’ta ise buluşmanın kapanış konuşmasını yapacak.