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04 Aralık 2017 12:42

Bahçeli, belediye başkanlarını Antalya’da topluyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanlarını Antalya’da topluyor.

Bahçeli, belediye başkanlarını Antalya’da topluyor

04 Aralık 2017 12:42


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanlarıyla 8-10 Aralık tarihlerinde Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesi Sueno Otel’de bir araya gelecek. Devlet Bahçeli, 8 Aralık Cuma akşamı kente gelerek toplantının yapılacağı otelde konaklayacak. 9 Aralık Cumartesi günü ise belediye başkanlarına buluşmanın açılış konuşmasını yapacak olan Devlet Bahçeli, aynı gün Alanya Belediyesi’nin temel atma ve açılış törenine katılacak. Bahçeli, 10 Aralık’ta ise buluşmanın kapanış konuşmasını yapacak.




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