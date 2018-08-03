sınıf öğrencileri, Portekiz’de 21-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Fizik Olimpiyatları’ndan (IPHO) madalyalarla Türkiye’ye döndü.

Portekiz’de 21-27 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Fizik Olimpiyatları’nda sınıf öğrencileri Cem Arda Tepe altın, Artun Bayer gümüş, 11. sınıf öğrencisi Alkın Kaz gümüş, 10. sınıf öğrencisi Yunus Emre Parmaksız gümüş madalya ile Türkiye’ye döndü.

Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi bu yıl Vietnam’da gerçekleşen Asya Fizik Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden 8 kişilik milli takıma 5 öğrenci; Rusya’daki Avrupa Fizik Olimpiyatları’nda ve Portekiz’deki Uluslararası Fizik Olimpiyatları’nda temsil edecek 5 kişilik milli takıma 4 öğrenci kazandırmanın mutluluğunu yaşadı.

Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi, kurulduğu 2006 yılından beri olimpiyat çalışmalarını fizik dalında Prof. Recep Dimitrov önderliğinde sürdürerek ulusal ve uluslararası alanda birçok başarı elde ediyor. Uluslararası alandaki fizik olimpiyatlarında Türkiye’ye toplamda 3 altın, 14 gümüş, 11 bronz madalya kazandıran Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri; MIT, Stanford, Brown, UPenn gibi dünyanın en iyi üniversitelerine tam burslu olarak kabul alarak eğitimlerini devam ettiriyor ve kariyerlerine Oracle, Microsoft ve NVIDIA gibi dünyanın öncü şirketlerinde başlıyor.

Türkiye’de Bilim Olimpiyatları süreci

Yarım yüzyılı aşkın süredir dünya çapında düzenlenen bilim olimpiyatları etkinlikleri her yıl ülkelerin en parlak zihinlerini bir araya getiriyor. Türkiye’de bulunan yaklaşık 12 bin liseden uzun eleme süreçlerinde seçilen toplam 5 öğrenci de Türkiye’yi temsilen her yıl yurt dışında farklı ülkelerde düzenlenen yarışmalarda bayrağımızı temsil ediyor. Bir hafta süren etkinlikler çerçevesinde düzenlenen sınavlarda öğrenciler, alanlarındaki önemli gelişmeleri incelerken aynı zamanda tıpkı kendileri gibi dünyanın dört bir yanından gelen genç bilim insanları ile tanışma, kültürel ve bilimsel etkileşimlerde bulunma fırsatına erişiyor. Geleceğin teknolojisine yön vermek isteyen ülkeler, bu öğrencilere üniversitelere sınavsız geçiş hakkı ve üniversite hayatı boyunca verilen karşılıksız burslar gibi sayısız avantajlar sağlıyor.

Türkiye’de olimpiyatlar TÜBİTAK tarafından her yıl dört aşamalı olarak düzenleniyor. Ülke genelinde düzenlenen birinci aşama sınavında başarılı olan 50 öğrenci TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları Yaz Kampı’na davet ediliyor ve bu kampta, alanında uzman akademisyenler tarafından anlatılan dersleri dinleme şansı elde ediyor. Bu kampın ardından Aralık ayında gerçekleştirilen ikinci aşama sınavında her dalda öğrenciler madalyalar, burs ve ek puan ile ödüllendiriliyor. Sonrasında gerçekleşen Kış Kampı, 3 ve 4. aşama sınavları ile her branşta uluslararası yarışmalarda ülkeyi temsil edecek 4-6 kişilik milli takımlar oluşturuluyor.

İlk mezunlar Google, Amazon gibi dünya devlerinde kariyerlerini sürdürüyor

Türkiye’de STEM eğitiminin uygulandığı ilk lise olma özelliğini taşıyan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, 2006 yılında açılan ilk kampüsünün ardından Türkiye genelinde açılan yeni kampüslerle 2018-2019 eğitim öğretim yılına 14 kampüsle başlıyor. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle bu okul için özel olarak hazırlanan ve MEB tarafından onaylanan müfredatıyla 2006 yılından bu yana Türkiye’de fen ve teknoloji eğitimine yeni bir bakış açısı getiriyor. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri mezunları M.I.T., Stanford, Yale gibi dünyanın saygın üniversitelerinden burslu kabul alıyor; kariyerlerine Google, Amazon gibi dünya devi firmalarda başlıyor.