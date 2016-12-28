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28 Aralık 2016 11:09

Bahçeşehir’in Robotik Takımı Başkan Genç’i ziyaret etti

Bahçeşehir’in Robotik Takımı Başkan Genç’i ziyaret etti

28 Aralık 2016 11:09

Fırst Lego League (FLL) isimli bilimsel içerikli uluslararası etkinliğin Türkiye ayağına katılacak Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencileri, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’i ziyaret etti.
Özgüven sahibi, sorgulayan, takım halinde toplumsal sorunlara çözümler üretebilen bir gençlik yetişmesi niyetiyle dünya da 80 ülkede yapılan FLL isimli bilimsel içerikli uluslararası etkinliğin Türkiye ayağına katılacak olan Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencileri, Fizik Öğretmenleri Ali Döğücü ile birlikte Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’i ziyaret etti. Döğücü, “Hayvanlar: yaşam ortaklarımız” teması çerçevesinde 3 aydır titiz bir çalışma yaptıklarını belirtti.
Mutualist Robotik Takımı koçu Döğücü, “Uluslararası etkinliğin Türkiye ayağındaki turnuvalara 2 yıldır katılıyoruz. Bu yıl Türkiye genelinde 500’e yakın takım turnuvada yer alacak. 17-18 Şubat 2017’de İzmir’deki turnuvada ilk 5’e giren takımlar ABD’ye gidecek. İki tabanlı bir yarışma. İlk aşamada takım arkadaşlarım robot tasarımı ve performansı konusunda çalıştı. Bu konuda iddialıyız. İkinci aşamada bir hayvan belirleyip, o hayvanın insanlığa katkısı ve bu katkının artırılması için yapılacaklar noktasında proje hazırlayacağız. Biz ekip olarak arıyı seçtik. Deneylerin ve araştırmaların yapmak için bir ekosistem oluşturulması için fikir alıp, destek istiyoruz” dedi.
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç de, yarışmaya katılacak Mutualist Robotik Takımı’na başarılar diledi. Genç, "Arı ve arıcılık ekosistemin dengesi açısından önemli. Doğal çevreye katkısı anlamında özellikle yurtdışında ciddi projeler yapılıyor. Arıcılıkla ilgili özel bir projemiz olmasa da, doğal çevreye katkı sağlamak adına botanik park anlamında Kırkgöz Yaşam Vadisi projesini hazırladık. Son çalışmaların ardından hayata geçirilecek." Öğrencilerin Döşemealtı’ndaki arıcılık üzerine sorularını cevaplayan Başkan Genç, "Bir park alanında arıcılıkla ilgili modelleme yapılabilir, birlikte geliştirebiliriz" mesajı verdi.



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