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13 Ağustos 2018 09:50

BAİB, Türkiye Festivali’ne katıldı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Rusya’nın başkenti Moskova’da bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Festivali’ne katıldı.

BAİB, Türkiye Festivali’ne katıldı

13 Ağustos 2018 09:50


Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) koordinasyonunda, TÜRSAB başta olmak üzere turizm STK’ları, valilikler, belediye başkanlıkları, kalkınma ajanslarının katkıları ve özel sektörün katılımıyla organize edilen Türkiye Festivali’nin ikincisi Moskova’da sona erdi. Krasnaya Presnya Parkı’nda kurulan Türkiye Festivali’nde Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’de stant kurdu. Festival alanına tanıtım çadırı ve minyatür sera kuran BAİB, Rus halkına bölgenin ihraç ürünlerini tanıttı. Batı Akdeniz’i Moskova’da BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar ile BAİB Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Öz temsil etti.


BAİB, festival çerçevesinde protokol üyelerine ve basın mensuplarına yönelik kokteyl verdi. Rus halkı, Türkiye Festivali süresinde BAİB tanıtım çadırına ve bölgenin ihraç ürünlerinin tanıtıldığı etkinliklere büyük ilgi gösterdi.




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