Bakan Çavuşoğlu: "21. yüzyıl Türk’ün yılı olacak"

yüzyıla Türklerin damga vuracağını belirterek Türkiye’ye karşı düzenlenen ayak oyunlarının ve düşmanlıkların sebebinin bu olduğunu söyledi.

AK Parti Gazipaşa 6. İlçe Kongresi, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda başladı. Kongreye, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun yanı sıra AK Parti Antalya Milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enç, Mustafa Köse ve İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda siyasetçi, partili ve vatandaş katıldı.

Sait Yılmaz başkanlığındaki tek listeyle gidilen kongre divan üyelerinin belirlenmesiyle başladı. Kongre öncesi mevcut Başkan Yakup Pişkin, görev süresi içerisinde yaptıklarına ilişkin kısa bir açıklama yaptı ve kendisine destek olan tüm partililere teşekkür etti.

Gazipaşa Belediye Başkanı Çelik, partinin kuruluşundan bu yana ilçede başkanlık görevini yapan tüm başkanlara teşekkür ederken, kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, görev süresi içerisinde Gazipaşa’ya 150 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Tezahüratlar eşliğinde kürsüye davet edilen Bakan Çavuşoğlu, kongre öncesi adaylık yarışına giren 4 ismin de kongrede yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Partinin adayını açıkladıktan sonra rekabetin bittiğini ve tüm partililerin bir hedef etrafında toplanması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Gazipaşa’da bu birliği görüyor ve takdir ediyorum" dedi.

"2 milyonluk ümmetin umududur Türkiye"

Gazipaşa’ya hizmet etmekten büyük bir onur duyduklarını belirten Çavuşoğlu, Gazipaşa Havalimanını inek otlayan bir noktadan uluslararası bir havalimanına dönüştürdüklerini söyledi. Gazipaşalıların Yunt Yaylasından Ermenek’e gitmek istediklerini bildiğini belirten Çavuşoğlu, "İnşallah bunu başaracağız. Gazipaşa Havalimanı ile Antalya Havalimanını trenle birleştireceğiz. Bunlar hayal değil. Gazipaşa okumaya önem verir. Çocuklarını okutur. Gittiğimiz her yerde Gazipaşalı hemşehrilerimizi her alanda görüyoruz, Gazipaşa ile gurur duyuyoruz. Gazipaşa’ya istediğimiz her okulu açtık. En son Türkiye’de beş tane fen lisesi yapıldı. Bunlardan biri Gazipaşa’ya yapıldı. Çünkü Gazipaşa bunun kıymetini biliyor. Hastanemizi yaptık, inşallah tomografi ve diğer cihazlarımızı da hastanemize kazandıracağız. Gazipaşa’ya fakülte kurmak istiyoruz. YÖK karar verdi, Bakanlar Kuruluna havale etti. Allah nasip ederse bu kardeşinizin de imzasıyla Gazipaşamıza Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini kuruyoruz. Gazipaşa’nın yaylalarına elektrik götürüyoruz. Gazipaşa ne isterse yapmak bizim boynumuzun borcudur. Çünkü bunun kıymetini biliyor ve hak ediyor" dedi.

Güçlü Türkiye’ye tüm dünyanın ihtiyacının olduğunu sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, "Güçlü Türkiye’nin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz değil mi? Biz olmazsak Suriye’de barış sağlanır mı? Irak’ın sınır bütünlüğü korunur mu? Biz olmazsak garibanlara kimse yardım elini uzatır mı? Hayır uzatmaz, kimsenin umurunda değil. 2 milyonluk ümmetin umududur Türkiye. kimsesizlerin kimsesizidir Türkiye. Ben inanıyorum 21. Yüzyıl Türk’ün asrı olacak. Türkiye’ye yönelik ayak oyunlarının düşmanlıkların sebebi budur. Ama bizim kimseye düşmanlığımız yok. Onların da umudu olacağız, onların da elinden tutacağız inşallah" diye konuştu.