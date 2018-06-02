ABD Dışişleri bakanıyla sınırımızın hemen ötesindeki teröristleri arındırmak için bir çalışma yapacağız” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Konyaaltı seçim ofisi açılışına katıldı. Yarın Washington’a gideceklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu,“ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile sınırımızın hemen ötesindeki teröristleri arındırmak için bir çalışma yapacağız. Bir yol haritasıyla Suriye topraklarını teröristlerden arındıracağız. Bayramın 1’inci günü Çin’de olacağız. Antalyamıza büyük hizmetler yaptık. Antalya daha fazlasını hak ediyor. Antalya’da önümüzdeki yıllarda ne yapacağımızı halkımıza sunduk. Aynı şekilde Türkiye’de de 16 yılda hayal edilemeyenleri yaptık. 24 Haziran’dan sonra Türkiye’de şahlanış dönemi başlayacak. Yaptıklarımız hep temeldi. Şimdi yeni Türkiye’yi inşa edeceğiz” dedi.

“Seçim bürosu uğurlu gelecek”

Türkiye’ye gelecek hedeflerine kimin ulaştırabileceğini halkın bildiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Halkımız bunu biliyor. 24 Haziran’a kadar ulaşmadık dost bırakmayın. Antalyalı hemşerilerimizle 24 Haziran seçimini Türkiye tarihindeki en önemli seçim olacağını biliyor ve söylüyoruz. Bu seçim bürosu bize hep uğurlu geldi. Her seçim öncesi burada dava arkadaşlarımızla buluştuk. İnşallah bu seçimde de bu seçim büromuz bize uğurlu gelecek” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise seçim bürosunun Antalya’ya hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel birlikte kesti.