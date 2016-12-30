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30 Aralık 2016 19:10

Bakan Çavuşoğlu, Alanya’da danışma ve tedavi merkezi açtı

Bakan Çavuşoğlu, Alanya’da danışma ve tedavi merkezi açtı

30 Aralık 2016 19:10

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Alanya ilçesinde Alanya Devlet Hastanesi’ne bağlı Danışma ve Tedavi Merkezi’nin (DAN-TE) açılışını gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Devlet Hastanesi’ne bağlı Danışma ve Tedavi Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Her şeyden önce hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Antalya ve Alanya’nın hizmetkarı olarak her türlü yatırımı takip etmek bizim boynumuzun borcu” dedi.
Madde bağımlılığının önemli bir konu olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Meclise gönderdiğimiz tasarıyla okul çevresinde uyuşturucu satanlara yönelik tedbirler aldık ama sadece bu tür tedbirlerle bu çözülemez. Bir madde bağımlısını topluma nasıl kazandıracağız sadece bu merkezler yetmez. Her bir vatandaş bizim için önemli. Bu nedenle bu sembolik açılışa özellikle gelmek istedim. Alanya’yı bir sağlık merkezine dönüştürmek için çabalarımız sürüyor. Burası daha önce diş hastanesiydi. Benim doğduğum yere bir diş semt polikliniği açıyoruz. Burada yer bulunduğu için açılıyor. Sağlık merkezi olmak istiyorsak daha fazlasını yapmalıyız. Tıp fakültesi kuruldu. ALKÜ kurulmadan önce tıp fakültesi kuruldu. Alanya ilklerin ilçesi Rektörümüzle bunun yerini belirledik. Burada doktor yetiştireceğiz” diye konuştu.
Alanya’ya ilave 500 yataklı bir hastane açmak için düğmeye bastıklarını müjdeleyen Çavuşoğlu, "Hastaneyi kurmak yetmez. Şu andaki eğitim ve araştırma hastanesine ihtiyaç duyulan tüm üniteleri kuruyoruz ki vatandaşlar tedavi için başka yerlere gitmesin. 2 üniversitemizi destekliyoruz. Ben de eğitimi güçlendirme vakfını kurmayı düşünüyorum. Alanya’ya devletin tüm kurumlarını kazandırıyoruz. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde huzur olur. Alanya bereketi gördü. Kar da yağdı. Bu küresel ısınma mı donma mı anlamadım. Son zamanlarda şehir içi trafiğiyle ilgili şikayetler aldık. Ticaret lisesi ve Telekom kavşağına 2 köprülü kavşak yapacağız. Alanya’ya veledrom kazandıracağız. Spor turizmine önem veriyoruz. Alanyaspor’u destekliyoruz. 2017’de Akdağ kayak merkezi ihaleye çıkacak" diye konuştu.
DAN-TE açılışında konuşan Alanya Devlet Hastanesi Başhekimi Tevfik Yazan, DAN-TE’nin Antalya’da bir ilk olduğunu söyledi. Yazan, “Merkezimiz psikolog, resim ve diğer desteklerden oluşan ekip bulunuyor. Merkezde insan odaklı hizmet veriyoruz. Son 13-14 senedir sağlıkta bakanlığımız kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdi. Tek bir insanın kurtulma dünyanın kurtulması demek" dedi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, ilçenin gelişip büyüdüğünü belirterek, “Biz yerel yöneticiler her zaman sağlık, eğitim ve istihdam deriz” diye konuştu.
AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, bağımlılığın herkesi ilgilendiren bir durum haline geldiğini söyledi. Enç, “Bağımlılık uzun bir süreç. Bunu iyi götürmek gerekiyor. Bu konuda Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür ediyorum. Alanya kendisini çok seviyor. Alanya 19 ilçe içinde bir yıldız gibi parlamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakam Vekili Nazmi Güllü, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Musa Taşkın, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ve Yardımcısı Nurettin Uludağ, Alanya Devlet Hastanesi Başhekimi Tevfik Yazan, Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, idari birim amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



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