Almanya, Adil Öksüz’le ilgili arama kararı çıkarttı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ’nün kilit isimlerinden firari sanık Adil Öksüz’ün Almanya’da görüldüğüne ilişkin iddialar üzerine Antalya’da açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ara ara Adil Öksüz veya diğer FETÖ üyeleriyle ilgili bu tür iddiaların geldiğini ifade ederek, "Daha önce de Almanya’dan buna benzer ihbarlar geldiği için biz Almanya nezdinde temasa geçtik. Almanya, Adil Öksüz’le ilgili arama kararı çıkarttı. Ancak henüz resmi olarak bulunmuş değil. Bu tür bilgiler bazen basına, bazen de doğrudan bize geliyor. Ama biz bu işin peşindeyiz. Bazen eski bilgiler olabiliyor ancak biz tüm FETÖ’cülerin peşindeyiz. Avrupa, Almanya, Amerika, Asya’da olsun birçoğunu tutup getirdik, adalete teslim ettik. Bunlar hesap verecekler, vermeliler. Dolayısıyla bu işi de her türlü ihbarı ya da bilgiyi de ciddiye alarak değerlendiriyoruz. Bu bilgiler doğrultusunda Almanya ile temasları da hızlandıracağız" dedi.

"Yunanistan’daki darbecilere dönmesin bu iş"

Almanya’nın Adil Öksüz’ü bulduktan sonra anlaşmalar ve hukuk çerçevesinde Türkiye’ye teslim etmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Esasen biz Almanya’yla böyle bir durumda nasıl Türkiye’ye teslim edilir? Bu şahısların, teröristlerin işlediği suç ne? Bu bir darbe girişimi. Terör örgütü mensubu. Dolayısıyla neler yapılması gerektiğini önceden görüşüyoruz. Böyle bir yakalama durumu olduğu zaman o süreç hızlansın. Beklentimiz, iade etmeleridir. Yunanistan’daki darbecilere dönmesin bu iş" diye konuştu.

"ABD için de FETÖ için FBI’ın bir soruşturması var"

ABD ile de temasları yoğunlaştırdıklarını da sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"ABD için de FETÖ için FBI’ın bir soruşturması var. Gördüğüm kadarıyla kapsamlı ve ciddi bir soruşturma. Türkiye ve ABD heyetleri bizim iade talebimiz ve gönderdiğimiz delillerle birlikte ortak çalışacaklar. Artık bu işi hızlandırmamız gerekiyor. YPG’ye verilen destekle beraber, bugüne kadar FETÖ konusunda adım atılmaması, ilişkilerimizi olumsuz yönde etkiledi. Tekrar ilişkilerimizi rayına koyacaksak, bu tür engelleri, bu tür mayınları ortadan kaldırmamız lazım. Bu konuda da ABD’nin adım atması gerekiyor. Afrika’da ve Asya’da olsun yine gerek oradaki kuruluşlarının kapatılması, gerekse oradaki FETÖ’cülerin ülkemize iade edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı tüm kurumlarımızla beraber uyumlu bir şekilde sürdürüyoruz."