YÖRSİAD ve Büyük Antalyaspor Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği kahvaltıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, YÖRSİAD Başkanı Semih Beken, Büyük Antalyaspor Derneği Başkanı Aziz Çetin, Konysiad Başkanı İlhami Kaplan ile çok sayıda davetli katıldı.

Kahvaltıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu buluşmalarımız artık geleneksel hale geldi. Bende bir Yörük olarak YÖRSİAD’ın doğal bir üyesi olmaktan ve Antalyaspor sevdalısı bir kardeşiniz olmaktan Büyük Antalyaspor Derneği mensubu olmaktan da büyük bir onur duyuyorum. Antalyaspor’umuz geçen sene biraz inişli çıkışlı bir sezon yaşamış olsa da, bu yıl yeni hocamız ve Başkanımızın da çabaları ile hak ettiği noktalara gelecektir. Cihan Bulut Başkanımız ve yönetimine desteğimiz ve güvenimiz tamdır. Maddi manevi Antalyaspor’un yanındayız” dedi.

Çetin: “Derneğimiz, taraftarın üzerine kurulu olmasıdır”

Büyük Antalyaspor Derneği Başkanı Aziz Çetin, “Büyük Antalyaspor Derneği ve YÖRSİAD olarak geçen senede bu organizasyonun aynısını yapmış ve Bakanımızı ağırlamıştık. Kendisine bizlerle beraber olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Derneğimiz, taraftarın üzerine kurulu olmasıdır. Misyonumuz hem ulusal hem de uluslararası turnuvalarda başarılı olmak ve bu başarıların kalıcı olmasını sağlamaktır. Başarılı olmanın temeli ise kentin iş adamlarının, politikacıların, STK’ların ve esnafların bir arada olmasından geçmektedir” diye konuştu.

Beken: “Bakanımıza başarı dileklerimizi iletiyoruz”

YÖRSİAD Başkanı Semih Beken ise “Antalyalı olan dostların buluşmasında bizler ile birlikte olan Bakanımız ile büyük gurur duyuyoruz. Bakanımız her zaman kapılarını bize açık tutmuş ve her zaman bizim yanımızda olmuştur. Kendisine ne zaman ulaştıysak doğru olanı her zaman desteklemiş, yanlış olduğunda ise bizleri her zaman olumlu yönde yol göstermiştir. Başarı dileklerimizi iletiyoruz.”

Toplantı sonrası YÖRSİAD Başkanı Semih Beken tarafından Bakan Çavuşoğlu’na Yörüklerin simgesi keyfiye ve teşekkür belgesi verilirken, Büyük Antalyaspor Derneği Başkanı Aziz Çetin tarafından da Antalyaspor logolu futbol topu hediye edildi.