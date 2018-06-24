Bakan Çavuşoğlu: "Biz 81 milyonu kucaklamaya devam edeceğiz”

Muharrem bey de bir vatandaşımız olduğuna göre onu da kucaklayacağız. Bizim sadece hainler ve teröristler hesabımız var, milletimizle değil” dedi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken, AK Parti’nin kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı’nın kazanması, Antalya İl Başkanlığı’nda coşkuyla kutlandı. Kutlamaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili adayı Gökçen Özdoğan Enç ve partililer katıldı.

“Suni tamam değil, gerçek tamam”

Partililere seslenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Resmi sonuçlara az kaldı ama ekranlardan görüyorsunuz. Bu iş tamam. Seçim öncesi tamam diyenlerin suni tamamı değil, bu gerçek tamam. İşte herkes yarıştı ama son sözü milletimiz söylüyor. Sevgili kardeşlerim bu seçimin kazananı Türkiye’dir, 81 milyondur. Bu seçimde de teröristlerin ve onların arkasındaki maşaların kaybettiğini tüm dünya gördü. Şimdiden dünyanın her yerinden tebrikler gelmeye başladı. Tüm dünya Cumhurbaşkanımızı aramak için sıraya girdi. Dünya gördü ki Türk milleti ne derse o olur. Kaybedenler, teröristler ve onlara destek verenlerdir” dedi.

“Muharrem Bey’i de kucaklayacağız”

Milletin tuzağı ve oyunu gördüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçim zamanı ekonomik oyuna girdiler. Hep birlikte bu oyunu bozduk. Milletvekilliğinde Antalya olarak 1.sıradayız. Cumhurbaşkanlığında da Antalya’da açık ara birinciyiz. Kazanan Antalya oldu. Oy veren vermeyen herkese hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz 81 milyonu kucaklamaya devam edeceğiz. Muharrem Bey’de bir vatandaşımız olduğuna göre onu da kucaklayacağız. Bizim sadece hainler ve teröristler hesabımız var, milletimizle değil. FETÖ ile hesabımız devam edecek hesap sormaya devam edeceğiz, PKK’yı inlerinde gömmeye devam edeceğiz, dağları onların tepelerine indirmeye devam edeceğiz. Irak Suriye fark etmez nerede olursa olsun onları temizlemeye devam edeceğiz, artık şahlanma vaktidir.”