Bakan Çavuşoğlu: "CHP kardeşlerimizi satmaya alışık"

Azerbeycanlılar ‘Bizi siz öldürün. Teslim etmeyin’ demelerine rağmen teslim ettiler. CHP kardeşlerimizi satmaya alışık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün düzenlediği ‘Yerel Medya Buluşmaları’ toplantısına katıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca’nın yer aldığı toplantıda konuşan Çavuşoğlu, muhalif partilerin Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi için ifadeler kullanmasıyla ilgili soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, "Muhalefet adayları maalesef insani duygulardan uzak bir şekilde popülizm yaparak bunu söylüyor. Bu insanlar neden ülkelerini terk etti? Neden bize geldiler? Nereye göndereceksiniz? Nasıl göndereceksiniz? İnsanları rejime mi teslim edeceksiniz? CHP alışık. CHP zamanında Boraltan köprüsünün öbür tarafında Azerbaycan askerlerini Sovyetlere teslim etti. Azerbaycanlılar ‘Bizi siz öldürün. Teslim etmeyin’ demelerine rağmen teslim ettiler. CHP kardeşlerimizi satmaya alışık. YPG’nin eline mi teslim edeceksiniz? Afrin’de tüm temizlikler yapılıyor. Buraya Türkiye’den de başka yerlerden de Suriyeliler dönecek. İnşallah Suriye’de istikrar ve güven oluşturursak geri göndeririz. 2 milyon insan var ama terörist gruplar da var. Suriyelileri gönderdiğimizde zorla insanları bu örgütlere katacaklar. İnsanları ölüme mi gönderelim? Seçim öncesinde vicdani duygulardan uzak, ‘Kapatalım kapıları ölürlerse ölsün’ demek olmaz" dedi.

"HDP oylarını almak için ‘Demirtaş’a özgürlük’ dediler"

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest kalmasını isteyen muhalif kesime yanıt veren Çavuşoğlu, "Seçim zamanında belki HDP’nin oyunu alırız diye ‘Demirtaş’a özgürlük’ dediler. O zaman her suçluyu aday göster. Sonra çıkart. Terörle mücadeleye yeni mi başladık? Afrin operasyonun ve Fırat Kalkanı operasyonunu başlattığımızda seçim mi vardı? Terörle mücadele de bari dürüst olun. Seçim için yapmayın. Seçim için neden terörle mücadele edeyim? Ülkem, devletim ve bayrağım için mücadele ediyorum" diye konuştu.

"Sesi daha çok çıkan bir ülke olduk"

Türkiye’de adalet, barış ve istiklal için mücadele ettiklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Dünyada da yoksulların ve mağdurların yanında yer alan bir ülkeyiz. En az gelişmiş ülkeler için teknoloji bankası açıldı. Burada geliştirdiğimiz teknolojiyi en az gelişmiş ülkelere transfer edeceğiz. En az gelişmiş ülkelerin sorunlarını da uluslararası platforma taşıyoruz. Türkiye sadece kendi çıkarlarının peşinde değil, uluslararası barış ve adalet için çalışan bir ülke. Sesi daha çok çıkan bir ülke olduk. UNESCO icra komitesine üye olduk. Almanya gibi bir ülkeyi geride bırakarak seçildik. Denizcilikte henüz istediğimiz seviyede değiliz ama uluslararası bazda çok aktif bir ülkeyiz. Dünyadaki ülkelerin yüzde 90’ını alarak tekrar seçildik. Türkiye yalnız ve dışlanmış bir ülke değildir" dedi.

"Terör örgütlerinden arındıracağız"

Münbiç’ten sonra yol haritasını Fırat’ın doğusunda da uygulamaya devam edeceklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Buraları bu terör örgütlerinden arındıracağız. O şehirlerin halkına teslim edeceğiz. ABD’nin büyük bir sorumluluğu var. Ben teröristlere destek vermedim. YPG olduğu sürece, istikrar olmaz. Neden Türkiye’deki 400 bin Suriyeli Kürt bu bölgeye dönemiyor? Buradan teröristler temizlenecek. Nereye gidecekleri büyük bir soru. Önce Münbiç’in yol haritasını uygulayalım. Gerisini sonra konuşacağız. Kandil’de operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

"Zulme göz yuman bir millet oluruz"

Bayramlarda Suriyelerin evlerine dönmesinin uygun olup olmadığının sorulması üzerine yanıt veren Çavuşoğlu, "Eskiden beri Suriyelilerle kendi vatandaşlarımız bayramda sınırda buluşurdu. Çünkü akrabalık bağları var. Bayramda akrabalarını orada veya Türkiye’de görmeleri demek, onların orada yaşayabileceği anlamına gelmez. Türkiye’de Suriyeliler zaman zaman kışkırtmalar da oluyor. Ama bu insanlar savaştan kaçtılar. Gittiniz bayrama, ne haliniz varsa dememiz ne kadar insanlık? İnsanlığımızı bir siyaset uğruna mı öldürüyoruz? Zulme göz yuman bir ülke ve millet oluruz" dedi.

Yunanistan’ın FETÖ’cüleri mahkeme kararıyla serbest bırakmasını eleştiren Çavuşoğlu, "Bu kabul edilir bir şey değil. Yunanistan’da hükümet bu konuyu da çözmek istiyor. Yunanistan’a batıdan çok büyük bir baskı var. Yunanlara dışarıdan çok baskı var. Avrupa Birliği’yle göçmen anlaşmamız var. Son mahkeme kararından sonra Yunanistan’a yönelik çalışmalarınız devam edecek" ifadelerini kullandı.

"ABD’de vergi kaçakçılığı"

ABD’ye usulüne uygun bir şekilde FETÖ elebaşının geri iadesi için gerekli her şeyi ilettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Delilleri ve taleplerimizi çok ciddi şekilde ele aldıklarını söylediler. 3 çalışma grubu kurmuşlar. Burada tüm belgeleri ve delilleri de masaya koyacaklar. Bir tane müşavir atadık. FETÖ’nün diğer usulsüzlüklerinde ABD’nin vergi kaçakçılığını da ihlal ettiğini görüyoruz."