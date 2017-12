Bugün CHP’nin içersin de DHKP-C’li milletvekilleri var. Ön seçimle girdiler” dedi.

AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı’nın 6. Olağan Kongresi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla yapıldı. 430 delegenin oy kullanacağı kongreye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdağan Enç, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ve çok sayıda partili katıldı.

“Bazen yollar daraldı ve engeller çıktı”

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, Antalya ve Alanya’ya yapılan hizmetlerden bahsederek hizmetin en iyisini getirmeye devam edeceklerini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, “Alanya’nın ilk ve tek olma yolunda ilerliyor. İki üniversitesi olan tek ilçenin Alanya, var olan değerlerin büyüyerek devam edecek. Alanyaspor’un Türkiye’nin her yerinde taraftarı var Alanya halkını değerlerine sahip çıkmayız. 17 yıldır bu davayı yalnız bırakmadınız bu kardeşinizi de yalnız bırakmadınız. 17 yıldır siz Alanyalıları temsil etmekten gurur ve onur duydum. Biz Yörük çocuğuyuz koyunda güder Avrupa’yı da yönetiriz. Biz Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırırken, hep sizlerden güç alıyoruz. Ve herkese insanlık dersi veriyoruz. İnsani yardımda birinci biziz.

Küçük hesaplarla uğraşmayın bizim hedeflerimiz küçük hedefler değil. 2023-2053-2071 hedeflerini küçük hedefler mi sanıyorsunuz. Biz inanarak yola çıktık. Biz Recep Tayyip Erdoğan’a inandık. Bu davaya ve vizyonuna inandık. İnşallah 2019’da Alanya’ya da Ak geleceği getireceğiz” dedi.

Türkiye’nin içeride ve dışarıda neden önüne neden engel konulduğunu soran Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Türkiye’yi neden tökezletmek istedikleri çok iyi biliyoruz ve görüyoruz. Suriye’ye barış getirmek içinde mücadele ediyoruz. Irak’ın toprak bütünlüğü içinde kararlı duruyoruz. Ama bize karşı oynanan oyunları da bozuyoruz. Bozmaya da devam edeceğiz. Türk milletine saygı duymadı da herkes öğrenecek. Türkiye Cumhuriyeti’nin boyun eğmediğini herkes görecek. İçerde hainler yok mu, var elbette. PKK’nın güdümünde olan siyasetçiler var. Siz sanmayın sadece HDP PKK’nın güdümünde bugün CHP’nin içersinde PKK’ya destek veren ve sempati duyan siyasetçiler var. Bugün CHP’nin içersinde DHKP-C’li milletvekilleri var. Ön seçimle girdiler. Siz bunlara Türkiye’yi teslim eder misiniz? Siz Türkiye’nin dış politikasını bunlara teslim eder misiniz? Siz ülkenin ekonomisini bunlara verir misiniz? İşte HDP’li belediyeler verilen paraları Kandil’e gönderiyor. O yüzden bu ülkenin başka şansı yok. Daha çok güçlü olmamız lazım. Biz Türkiye’yi seven her milletle işbirliği de yaparız iltifatta yaparız. Bizim kriterimiz budur vatanını milletini seven insanlarız. Vatan millet sevgisinde ideoloji olmaz. O yüzden vatanını milletini seven insanlarla yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bazı partiler de FETÖ’nün güdümündedir”

FETÖ’ye hizmet eden siyasi partiler bu ülkeye verecek bir şeyi olmadığı belirten Çavuşoğlu, “Bu nasıl Amerika’da birçok kurumlar FETÖ’nün yönlendirmesiyle hareket ediyorsa New York’taki dava dahil bugün Cumhuriyet Halk Partisi de ve bazı partiler de FETÖ’nün güdümündedir. Ben Alanya’da da vatanını milletini seven CHP’lileri biliyorum. Onlara da diyorum ki sırf parti adına FETÖ’nün güdümünde olan ve PKK’ya sempati duyan insanların peşinde koşmayın kardeşim. Bunları size niye anlatıyorum biliyor musunuz? Biz ne kadar çalışmamız lazım ve güçlü olmamız lazım bunları görelim diye. Ayrıca sevgili Alanyalılar bizim sorumluluğumuz 80 milyonla sınırlı değil. Bizler bizden yardım bekleyenlere sırtımız dönemeyiz. Oralara gitmemiz lazım. Devam etmemiz lazım. Tüm dünyadaki mazlumların umududur Türkiye, bunun bilincinde çalışacağız ben sizlere her zaman güvendim” dedi.

“Bizim kongremizin kaybedeni yok”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel de, “Her kongre daha büyük bir hedefe başlamak için yeni bir başlangıç. Bizim kongremizin kaybedeni yok. 15yılda çok badireleri atlattık. Senelerce ülkemizi Atatürk ve Cumhuriyet üzerinden bölmeye çalıştılar. Birileri Aleviler üzerinden milleti kışkırtıyor ama bu oyun tutmadı. Milletimiz için tuzak kuranlar kazdıkları tuzağa kendi düşecek. Türk milleti güçlü bir millet. Bizim milletimiz makam, mevki meraklısı olmadığına en güzel örnek bu kongre. Hedefimiz bu kutlu davanın bir neferi olmak. Berberoğlu’na teşekkür ediyorum. Alanya’ya çok büyük yatırımlar yaptık. Köy yollarına 42 milyon lira ayırdık. Toptancı hali 100 milyon lira. Katı atık tesisiyle Alanya dünyaya örnek oluyor. Alanyaspor’a örnek bir tesis kazandıracağız. Telekom ve Ticaret Lisesi kavşakları ilk katlı kavşaklar oldu.

Bu konuda çeşitli tartışmalar oldu. Önemli olan bunları kimin yaptığı zaman zaman buralarda teknik aksaklıklar, arızalar olabilir. İlk yağışta bir kavşakta Alanya’da olumsuz bir şey olsa eline bayrak alacaklar oraya oltalarla gitti. Sonraki yağışta bir şey oldu mu? Eğer hizmette bir aksana olduysa bunu da gidermek bizim görevimiz. Oraya ikinci yağışta oltalarla gidenler kendileri avlandı. Antalya turizmi Alanya ile birlikte zor bir durum geçirdi. Çeşitli ülkelerde tanıtım çalışmaları yaptık. Bu sene yüzde 65 artış oldu. Antalya artık 2023 hedeflerini konuşuyor. Bugün 19 ilçede bu kadar yatırım yapılıyorsa bu tasarruflu yönetimle oldu” diye konuştu.

“Sizlerden helallik istiyorum”

Görevini Mustafa Toklu’ya devir eden AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu da, “Görev süremiz boyunca ailesini, işini geride bırakan, ülkemiz için canla başla çalışan partililerimiz sizi selamlıyorum. Üç yıl önce İlçe Başkanı seçilmiştim. Bu süre içinde Alanya’da güzel hizmetler olduğunu görüyorum. Kadın Kolları’nın çalışmaları itici gücümüz oldu. Gençlik Kolları’nın çalışmaları göğsümüzü kabarttı. Bakan Çavuşoğlu, milletvekili Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Mustafa Köse, Atay Uslu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e İl Başkanı Rıza Sümer’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm teşkilat mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Siyaset ülkeye hizmet için bir hizmet bayrağı. Alanya’da oy oranımızı yaklaşık yüzde 50’ye çıkarmanın haklı gururunu yaşadık. Bu bayrağı Toklu’ya devrediyorum. İnanıyorum ki, kendisi siyasetin kısır çekişmelerinden uzak olacak. Sizlerden helallik istiyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu, görevi Mustafa Toklu’ya devreden Mustafa Berberoğlu’na plaket verdi.

"Millete hizmet yolunda, kutlu yürüyüşe devam" sloganı ile yapılan kongrede 2014’ün Kasım ayında bu yana başkan olan Mustafa Berberoğlu, görevini Mustafa Toklu’ya devretti. AK Parti Genel Merkezi tarafından ismi aday olarak açıklanan Mimar Mustafa Toklu listesini açıkladı. Listede 25 asil 13 yedek isim bulunuyor.