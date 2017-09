Anfaş Fuar Merkezi’nde bu yıl 8’incsi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) konuşan Bakan Çavuşoğlu, fuarın her yıl katılımcı, kalite, görünürlüğü bakımından yoluna devam ettiğini görmek görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ankara’daki yoğun diploması trafiği nedeniyle ATSO’nun ödül törenine katılamayacağını belirten Çavuşoğlu, "Bu sene 8’inci kez kuruluyor. YÖREX’le ilgili hayallerimiz var. YÖREX’in uluslararası bir fuar haline getirmek. Dünyanın her yerinden firmaların buraya gelip stant açması değildir. Uluslararası fuar olması demek, bana göre Türkiye’nin her yerinden burada sergilen ürünlerin dünyanın her yerine pazarlanması demektir. KKTC’den bazı kardeş ülkelerden stantlar gelebilir. Bunu yapabilmek için dünyanın her yerinden alım heyetlerini, üreticilerimizi, borsalarımızı ve ürünlerimizi buluşturmamız gerekiyor. Geçen bahar ayında HESTOUREX diye bir fuar düzenledik. Dünyanın aşağı yukarı 170 ülkesinden 4 bin 30 alım heyeti geldi. 4 gün boyunca fuarı gezdiler bir taraftan ayrı bir salonda alım heyetleri ile katılımcılar sözleşmeler imzaladılar. İmzalanan sözleşmenin değeri 10 milyar TL. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir Rus sigorta firmasıyla, 20 bin Rus’un tedavisi için sözleşme imzaladı. Bu fuarda da bizim bunu başarmamız lazım" diye konuştu.

"Çin’e tarım ürünü ihracatı engeli kalkıyor"

Dünyada gıda üzerine iş yapan alım heyetlerinin gelecek yıldan itibaren üreticilerle buluşturulması gerektiğine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanlığı olarak biz de gereken desteği vereceğiz. Tarım ürünlerinin yurt dışına ihracatında da ciddi artış var. Antalya’daki ve Türkiye’deki rakamlar ortada. Demek ki bir taraftan kalite, üretim artıyor. Coğrafi işaret dahil markalaşma süreci hızlı şekilde devam ediyor. Üreticilerimize bir çağrıda bulunuyorum. Artık Çin’e tarım ürünlerimizin ihracatının önündeki engeller kalkıyor. Bu senenin kiraz mevsiminin sonuna doğru kiraz ürünleriyle ilgili engeller kalktı. Şimdi bazı meyvelerle ilgili engeller de kalkıyor. Süt ürünleri engelleri de kalkıyor. Ama tüm engelleri kaldırarak Çin gibi büyük bir piyasaya girmek istiyoruz ve giriyoruz. Kiraz gibi ürünlerin ülkemizde üretiminin arttırılmasında fayda var" ifadelerine yer verdi.

"Antalya fuar merkezi olacak"

Antalya’nın fuarların merkezi olmaya başladığını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Antalya’ya bir iki sektörün merkezi olmak yetmez. Markalaşmak istiyorsak bu tür fuarların sayısı arttırmamız lazım. Antalya’yı uluslararası fuarların merkezi yapabilmek için büyük alanlar yapıyoruz. Antalya’ya değişik ilçelere kongre merkezleri kuruyoruz" dedi.

"Serbest ticaret anlaşması"

"Dış politikada dostun sayısını artırmak, düşmanın sayısını azaltmak önemlidir" diyen Çavuşoğlu, "Elbette tüm dünyada söz sahibi olmak her ülkenin hayalidir. Ama biz de Türkiye olarak son 15 yılda bunu başardık, başarıyoruz. Dün Pakistan ve Katar Dışişleri Bakanını ağırladık. Yarın Fransa ve Kuveyt Dışişleri Bakanını ağırlayacağız. Cuma günü Katar Emiri geliyor. İki gün sonra Newyork’a gidiyoruz. Her yerde olduğu gibi Türkiye’nin sesini Cumhurbaşkanımızla orada da duyuracağız. Ama dış politikamızın en önemli unsuru da ekonomik ilişkileri güçlendirmektir. O nedenle bir çok ülkeyle ikili düzeyde serbest ticaret anlaşması imzalamak için müzakerelerimizi sürdürüyoruz. Bizim bazı ürünlerimizi korumamız gerekiyorsa tercihli ticaret anlaşması imzalıyoruz. Sadece ikili ülkelerle değil,bölgesel ekonomik örgütlerle serbest ticaret anlaşma müzakerelerini yürütüyoruz" ifadelerine yer verdi.