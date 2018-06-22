Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanında miting düzenledi. Birkaç hafta önce Gazipaşa geldiklerini ve esnafı dolaştığını belirten Çavuşoğlu, "Maşallah Gazipaşa’da aşk var, sevgi var, memleket sevgisi var, AK Parti sevdası var. Siz Gazipaşalılara ne kadar hizmet etsek azdır. 16 yıldır hizmet ettik. Gazipaşalılar kadar hizmetim kıymetini kadrini bilen başka bir yer görmedik. Yok. O yüzden teşekkür ediyoruz. Sizler her seçimde bizlere verdiğiniz desteği arttırdınız" dedi.

“Proje ittifakı bu”

Gazipaşa’ya yapılan hizmetleri anlattıktan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Çavuşoğlu, muhalefete yüklendi. Diğer Cumhurbaşkanı adaylarının yapmaya dair bir projelerinin olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Bunlara ülke de şehirler de emanet edilmez. Bunlar ’yaptırmayacağız’ diyor. Sizin gücünüz yeterse yaptırmazsınız, sizin gücünüz bu milletin üstünde mi ki konuşuyorsun, sen kim oluyorsun? ’Milletin üstünde bir güç tanımayız’ dedi Recep Tayyip Erdoğan, sizler darbe gecesi fare gibi saklanırken Recep Tayyip Erdoğan milletiyle meydanlardaydı. Onlardan korktuğunuz için bir araya geldiniz, getirdiler sizi. Proje ittifakı bu proje. Bu ittifakın neresinde millet var. Milletle bir ilgisi yok. Millete yapılacak yatırımları yaptırmak istemeyenlerin milletle ilgisi olur mu? Güya insani olacakmış rol yapıyor. Geçen gün gördünüz bir konuk evindeki resepsiyoniste neler diyor. İnsanlar rol yapabilir ama insanların gerçek karakteri refleks ve ani durumlarda belli olur. Sahneye çıkan çocuğa ’bir dakikamı yedin, in oradan’ diyor. Bu çocuk belki sana sevgi gösterecek. Bunların millet diye bir derdi yok. Güya öğretmenmiş. Bunlara ülkeyi teslim ettiğimizi hayal edin. Geçmişte neler yaptılar ama Türkiye’de artık geriye dönüş yok, ’yola devam’ diyor."

“Teröristleri temizleyeceğiz”

Millet ittifakının teröristlerle işbirliği yaptığını savunan Çavuşoğlu, "Biz terörle mücadele ediyoruz. Teröristleri dağlarında, inlerinde, çukurlarda temizliyoruz, gömüyoruz. Şimdi bunları bu ittifaka zorlayanlar, maşa gibi kullananlar, ’teröristler dışarı çıksın, hapishaneden çıksın" diyor. Bu kadar insanımızı şehit eden Türkiye’de ’Kürdistan diye devlet kuracağım’ diyen, ’PKK terör örgütü değil’ diyen, Mehmetçiğime küfredeni hapishaneden çıkarmak isteyenlere bu ülkeyi teslim eder misiniz? Bunlar Afrin’e de Diyarbakır’a da PKK’yı geri getirir. 781 bin kilometre karedeki her bir karış toprak bizimdir. Yaşayanlarda bizim milletimizdir. Biz sadece hainlere, teröristlere karşıyız. Kürt halkına da karşı değiliz. Et ve tırnak gibiyiz. O yüzden teröristleri temizleyeceğiz. Siz Türkiye’nin güvenliği diğer adaylara teslim eder misiniz?" diye konuştu.

“Onlar her yerde Türkiye’yi şikayet ediyor”

Muhalefetin her seferinde Türkiye’yi dünyaya şikayet ettiğini belirten Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz dünya ile mücadele ediyoruz. Bir tarafta sahada bir tarafta masada çalışmalarımız sürdürüyoruz. Onlar ise her yerde Türkiye’yi şikayet ediyorlar. Türkiye teslim olsa sevinecekler. Darbe gecesi darbe başarılı olsa sevinecekler. Milletçe darbeyi yendik ülkeyi ele geçiremediler. Şimdi sıra geldi bunlara bir ders daha vermeye. Bunlara öyle bir ders verelim ki millet için bir şeyler üretmeyi öğrensinler. Başkalarının emrinde değil milli ve yerli olsunlar. Tıpkı Cumhur ittifakı gibi. Cumhur ittifakı yerli ve millidir ama bunlar proje ittifakıdır. Proje çerçevesinde bir araya geldi. Temel Karamollaoğlu bile bunların çizgisine geldi. Bunu ne getirdi. Baskı mı korku mu? 2 milletvekili için olmaz. O yüzden bu işin içinde bir iş var. Bunun foyası ne zaman çıkar? Millet tarafından silleyi yediğinde dağılır gider bunlar, başlarlar birbirini suçlamaya ve satmaya. Bunlar birbirlerini harcamak için taktik yapıyor. Tüm hedef seçim sonrası birbirlerini nasıl yenip, ayağını nasıl kaydırırız, partiyi nasıl ele geçiririz? Ama bu milletimiz bunlara gereken dersi verecek. Olayı özü şu. Bir taraftan Cumhur ittifakı. Diğer tarafta 4 aday. Soruyorum şimdi: Bu ülkeyi, eğitimi sağlığı dış politikasını, Kudüs davasını, Filistin davasını teslim edebilir miyiz? Olayın özü bu. Bunları edemiyorsak ülkeyi de hiçbir şekilde edemeyiz? Milletimiz bu soruyu sorup cevabını veriyor.

Artık sadece bunlar değil, bazı Avrupa ülkeleri de "Avrupa Birliği’nde çıkmışız yenmiş, çıkmışız yenmiş diyor. Çünkü biz doğrudan, haktan yanıyız, güçlüden yana değiliz. Güçlüye de diyoruz ki sen güçlü olabilirsin ama haklı. Artık sahada da masada da güçlüyüz. Yeri geldiğinde sahada yeri geldiğinde masada yumruğu koyuyor. Artık sahada kazan masada kaybet dönemi bitti. Menbiç’e Mehmetçiğimiz girdi mi? Masada kazandık, sahada uyguluyoruz. Yok bundan sonra Türkiye’yi oyalama dönemi bitti. Eski Türkiye geride kaldı. Biz ne yapacağız yapacağız sınırlarımızın ötesindeki bataklıkları da kurutacağız. Hedef şimdi Kandil, Mağdur, Sincar. Nerede olursa olsun gidip temizleyeceğiz. Cumhur ittifakı, milletin ülkenin bekası için seçimden sonra da devam edecek inşallah. O yüzden bu ittifakı güçlendireceksiniz. Hep destek verdiniz. Bu seçimden daha fazlasını bekliyoruz."