Bakan Çavuşoğlu: "Erdoğan kıskançlığı başlamış"

Haddini aşanlar, hadsiz sen kimsin. Sen bu ümmet için ne yaptın, senin derdin Filistin’i bölmek. Abbas’ı götürüp bir tane ahmağı, haini, ajanı getirmek. Senin derdin tüm inanlarını terörist ilan ederek Müslümanları ümmeti bölmektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi’ne katıldı. Burada konuşan AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun BM’de Müslüman olarak bir Türk olarak anlattığı Kudüs davasından dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Kendisini Antalya Havalimanı’nda karşılayan hemşerileriyle Kudüs davasına sahip çıkmaları nedeniyle gurur duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Antalya’nın ülkesine, ümmetine, mazlumlara kucak açan bir kent olduğunu kaydetti. AK Parti Alanya Kongresi’nin diğer partilerin kongrelerinden bir ihtişamlı ve coşkulu geçtiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Her zaman teşkilatın yanında ve emrinde olacağız. Hedef 2019 önce Alanya’da belediyeyi alacağız. Sonra Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yapacağız, daha sonra Antalya’dan en çok milletvekilini meclise göndereceğiz” diye konuştu.

Dünyadaki gelişmeler ve değişimler karşısında gençlerin biz vizyon ortaya koyması gerektiğini işaret eden Bakan Çavuşoğlu, “İdeallerimizi projeye dönüştürmeliyiz. Enerjimizi doğru yollara iyi işlere kanala etmeliyiz. Daha fazla proje üretmeliyiz. Daha fazla Alanya’nın sorunlarıyla ilgilenmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin hedeflerine ulaşması konusunda gençlerin daha aktif rol oynamasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımız bunu istiyor. Büyük Türkiye olmamız lazım. Son 15 yıldaki kalkınmayı ikiye, üçe, dörde katlamalıyız. Sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Büyük Türkiye olamazsak başımıza gelecek olan felaketleri unutmayalım. Güçlü ve büyük lider Türkiye’den beklenenleri unutmayalım” ifadelerine yer verdi.

"Erdoğan kıskançlığı başlamış"

Türkiye olmazsa mazlumların durumunu iyileştirme ve haklarını savunma adına kimsenin kılını kıpırdatmadığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “ Bizden başka duyarlılık gösteren bir ülke var mı? Bizden başka sesin çıkaran bir lider var mı? Recep Tayyip Erdoğan gibi dik duran başka bir lider var mı? Rabbimize inanıyoruz, milletimize güveniyoruz. Milletimiz uyandı artık. Bu millet arkamızdan yürüyorsa biz önden koşmamız lazım gençler. Recep Tayyip Erdoğan’ın gece gündüz yorulmadan çalıştığı yerde bizlerin koşması lazım gençler. Biz durmak yakışmaz. Recep Tayyip Erdoğan’ın dik durduğu yerde biz ona siper olmalıyız. Bugünlerde içeride olduğu gibi dışarıda, Batıda olduğu gibi, İslam dünyasında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kıskançlığı başlamış. Haddini aşanlar, hadsiz sen kimsin. Sen bu ümmet için ne yaptın, senin derdin Filistin’i bölmek. Abbas’ı götürüp bir tane ahmağı, haini, ajanı getirmek. Senin derdin tüm inanlarını terörist ilan ederek Müslümanları ümmeti bölmektir. Senin derdin, oturmuşsun paranın üstünde, o parayla ümmeti ve Müslüman dünyasını bölmek, kime hizmet ediyorsun, o parayı nerelere harcıyorsun,nerelere veriyorsun. İşte hangi yolla, nasıl para harcadıklarını görüyorsunuz” dedi.

"Orada korkuyu yendik"

Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Madem ümmet için bu kadar düşkünsünde 2 gün önce New York’ta neredeydiniz. Filistin Dışişleri Bakanının yanında kim vardı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan başka, Recep Tayyip Erdoğan’ın Dışişleri Bakanı’ndan başka kim vardı yanında. Kimse cesaret edemedi. Kimse oraya gidip Amerika’nın tehdidi karşısında orada dik duramadı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aldık, Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimizi gittik, orada korkuyu yendik. Biz kimseden korkmayız. Biz orada korkanların korkusunu yendik. Tir tir titriyordu bazı Müslüman ülkeler. Oylamaya katılamayanlar oldu. Bazıları oy verdiler ama korkularından New York’ta duramadılar. Beyefendiler, hanımefendiler tatile gitmiş. Tarihi bir oylama sadece Kudüs, Filistin için değil BM tarihindeki en kritik oylamalardan biriydi. Bizim Müslüman kardeşlerimiz ülkelerin bazı büyükelçiler New York’u terk etmişler. Neden ağa babalarından korkuyorlar. Yazıklar olsun size. Biz yeri geldi liderimiz ‘One minute’, yeri geldi’ Sen ancak öldürmeyi bilirsin’ yeri geldi dünyaya medya okudu. Kudüs’ü yalnız bırakmadık, yalnız da bırakmayacağız.”diye konuştu.

"Herkes Türkiye ne diyecek diye bekliyordu"

“Herkes Türkiye ne diyor, ne diyeceğine bakıyor” diyen Çavuşoğlu, “O gün New York’a gittiğimizde herkes tek tek aranıyordu, herkese baskı yapılıyordu, oyunuzu değiştirin diye. Oyunu değiştirenler de oldu. ‘O akşam hala direniyoruz deyip de ertesi sabah artık gücümüz kalmadı en azından çekimser oy vereceğiz bizi anlayın.” Neden herkes bizi arıyor biliyor musunuz, çünkü bu davanın savunucusu olarak bizi görüyorlar. BM Genel Kurulu’na bu tasarıyı Türkiye ile birlikte Yemen götürdü. Biz o ülkelerin umudu olduk, iyi geldiniz, iyi ki buradasınız, o salonda herkes Türkiye ne diyecek diye bekliyordu. Kürsüye çıktık, Kudüs’ü, adaleti savunduk. Yanlışın karşısında durduk. Sen güçlü olabilirsin ama güçlü olman senin haklı olduğun anlamına gelmez.Sen bizi tehdit ediyorsun ama biz oyumuzu ve onurumuzu satmayız, dedik. Tüm ülkeler için söyledik. Tüm ülkelerin söylemek isteyip de, söyleyemediklerini söyledik. Recep Tayyip Erdoğan’ın dava arkadaşı Mevlüt Çavuşoğlu söyledi. Herkes bunu bekliyordu.”ifadelerine yer verdi.

"O gün orada en çok kıskananlar ecdadımız dil uzatan hadsizlerdi"

Doğrunun savunulması korkulması gerektiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “En kötüsünü yaptılar. Darbe girişimde bulundular. Bu millet siper etti kendini. Hem darbecileri hem de arkasındakileri bu millet yedi. Yok insani yardımı, Avrupa Birliği Fonunu kesermiş. Kestin de ne oldu. Türkiye yüzde 11 büyüdü. Senin hesabın varsa Allah’ın da bir hesabı var. Korkmamak demek kabadayılık yapmak demek değildir. Ama kabadayılık yapana senin yaptığın kabadayılıktır diyebilmektir, korkmamak New York’ta söyleyebilmektir. O gün orada en çok kıskananlar ecdadımız dil uzatan hadsizlerdi. Fahrettin Paşa’ya diz uzatanlardı en çok rahatsız olanlar. Sen neden gelmedin. Korktum, sen korktuysan benim sorunum değil. Sen Kudüs için, Filistin için hain hesaplar yapıyorsun. Senin Kudüs diye bir derdin yok. Biz sahip çıkmazsak kimse mazluma sahip çıkmaz. Biz Somali’yi unutursak ora yok olur. Afrika yok olur” diye konuştu.

"Kimse kendiniz vazgeçilmez sanmasın"

Koltukların hizmet makamı olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “4 kez aday yapıyor, yapmadığı zaman Recep Tayyip Erdoğan en kötü. Değişim vakti geliyor, gençlere yer verelim bu sefer sen dur. Aynı şey bürokrat için de geçerli. Bakıyorsun çirkef ve fitneye, senden kötüsü yok. Oraya getirirken iyiydi, ne dedik. Oralar senin tapulu malın mı. Buraya seni getirirken iyi başkasını getirildiği zaman kötü. Buralar senin malın mülkün mü. Benim derdim millete hizmet. Küçük olsun benim olsun yok ya. Hiç kimse kendini vazgeçilmez sanmasın ben dahil. Hırsınız kontrollü olsun. 2023 hedeflerini birlikte gideceğiz, ama 2053 hedeflerine sizler gideceksiniz. 2071 hedeflerine yeni nesiller ulaştıracak” diye konuştu.

AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun BM’de Müslüman olarak bir Türk olarak anlattığı Kudüs davasından dolayı gurur duyduklarını belirtti.