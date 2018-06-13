Bakan Çavuşoğlu: "FETÖ, benim bakanlığımı da tahrip etti"

Ben kariyer memurlarımın yüzde 25’ini FETÖ iltisakı sebebiyle ve somut deliller sebebiyle bakanlığımdan atmak zorunda kaldım" dedi.

MEMUR-SEN Antalya Şubesi tarafından Cam Piramit’te düzenlenen iftar programına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, MEMUR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MEMUR-SEN Antalya İl Başkanı Mustafa Çoban, partililer ve MEMUR-SEN üyeleri katıldı.

Programda konuşan Bakan Çavuşoğlu, kendilerini yolun başında hissettiklerini ifade ederek, "Bugüne kadar yaptıklarımızı sağlam bir temel olarak görüyoruz. Şimdi bu sağlam temelin üstüne yeni Türkiye’yi inşa edeceğiz" diye konuştu.

"FETÖ, benim bakanlığımı da tahrip etti"

FETÖ’nün darmadağın ettiği yargıyı toparlayıp bağımsız ve tarafsız hale getireceklerini söyleyen Çavuşoğlu, FETÖ’nün tüm kurumları tahrip ettiğini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, "Benim bakanlığımı da tahrip etti. Ben kariyer memurlarımın yüzde 25’ini FETÖ iltisakı sebebiyle ve somut deliller sebebiyle bakanlığımdan atmak zorunda kaldım. Dedikodu ya da herhangi bir duyumla değil, delillerle. Tüm Türkiye’yi yeniden yapılandırma zamanı. Güçlü olmak yetmez, hızlı karar alıp, hızlı uygulamak lazım. Türkiye’nin sorunlarını bir bir ayıkladık" dedi.

"Eğitimin başkenti olacağız"

Okul sayılarının giderek arttığını ifade eden Çavuşoğlu, "Geçen gün okulun bahçesinde 737 boy uçağı kütüphane haline getirdik. Eğitim uçuşları yapıyorlar. Bir liseden bahsediyorum. Bir üniversiteden değil. Gazipaşamıza da Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ni de açtık. 5 üniversitemiz oldu. İnşallah eğitimin de başkenti olacağız" diye konuştu.

Yurt dışında Türkiye’nin nereden nereye geldiğini yaşayarak gören biri olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Milletvekili olduğum günden bu yana parlamenter demokrasiyle başladım, sürekli diplomasinin içinde oldum. 16 senedeki değişimi gördüm. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’den rahatsız olanlar da var evet. Eski Türkiye’ye alışmışlar. Çünkü ne talimat verirlerse, Türkiye onu dile getirir. Şimdi ise yanlışa yanlış diyen bir ülke, doğruyu savunan mazlumun sesi olan, mazlumların her zaman yanında olan bir ülke olduk. Bundan rahatsız olanlar var. Ama böyle bir Türkiye’den çok mutlu olanlar da var" dedi.

"Artık herkes Türkiye’ye bakıyor"

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Kudüs, Gazze, Filistin ve Somali’nin yönü de bizde. Asya’daki mazlumlar da yüzünü Türkiye’ye dönmüş, evlad-ı fatihanın da yüzü Türkiye’de. Artık herkes Türkiye’ye bakıyor. Bugünkü imkanlarımızla dünyada insani yardımda 1. oluyoruz. Bizim çok daha güçlü olmamız lazım."