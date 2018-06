Bakan Çavuşoğlu "Türkiye’nin her yerinde insanlar özgürce yaşıyor. Bunları 16 yılda yapmak hiç kolay olmadı. Yasakları kaldırırken karşımıza çok engel çıkardılar" dedi.

Kendisini karşılamaya gelen vatandaşları selamlayarak seçim ofisine gelen Çavuşoğlu, seçim ofisi önünde bekleyen vatandaşlara seslendi. Gazipaşa’ya her gelişinde enerji dolduklarını söyleyen Çavuşoğlu, Gazipaşa’yı her yerde örnek gösterdiğini dile getirdi. Çavuşoğlu "Sizlerin bize verdiği destek güven Gazipaşa’ya yönelik sorumluluğumuzu gösteriyor. Biz Gazipaşa’ya sadece seçim zamanında gelmiyoruz, oy için gelmiyoruz. Her fırsatta her bayramda geliyoruz. Bizim için burada bayram namazı kılmak bir ayrıcalıktı" dedi.

Gazipaşa’ya hizmet etmekten büyük bir onur ve gurur duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Gazipaşa’nın hayallerini hep birlikte gerçekleştirdik. Bakın yollara, Antalya-Mersin karayolunda 15 tünel bitti. Diğer tüneller için çalışıyoruz. Havaalanı dediler. Açılmaz dediler ama biz olur dedik, yaptık. Şimdi kapasitesi ne kadar büyüyecek, hangi ülke gelecek onları konuşuyoruz. Haziran ayında daha da artacak rekora gidiyor. Su yok dediler. Baraj yapacağız dedik, olmaz dediler. Biz olur dedik ve Gökçeler Barajını 3 yılda yaptık, şimdi sulama projesini yapıyoruz. Bazıları endişe içerisinde ama her köyü mahalleye suyu ulaştıracağız. Sizleri ve bereketli toprakları susuz bırakmayacağız" diye konuştu.

Gazipaşa halkının eğitime önem verdiğini ve çocuklarını zor şartlarda okutulduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Gazipaşa’da 16 yılda yapılan okul derslik sayısında rekor artış var. Bizim Gazipaşa’ya fakülte sözümüz vardı, yaptık mı? Eylül’de yeni eğitim sezonunda Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini bir sonraki gelişimizde inşallah açacağız. Gazipaşa’da turizmde de hak ettiği payı alacak. Güzel yatırımlarla ve çevreyi koruyarak Gazipaşa’nın turizmde hak ettiği seviyeye çıkacağız" dedi.

"Türkiye 16 yılda çok değişti"

AK Parti hükümetinin 16 yılda ülkeye yaptığı hizmetlere de değinen Çavuşoğlu, "Türkiye 16 yılda çok değişti. Ekonomimiz 3.5 kat büyüdü. Kişi başına düşen milli gelirimiz 2 bin dolardan 11 bin dolara çıktı. Dünyanın 17’nci büyük, Avrupa’nın 6’ncı büyük ekonomisi olduk. Dünyada temsilcilik bakımında 5’inci sıraya 251 temsilcilikle çıktık. Dünyanın her yerinde aktif olduk. THY dünyanın her yerine uçuyor. Ülke sayısı bakımından birinci sırada olduk. Dünyanın her yerine okullar açıyoruz, Kızılay ile dünyanın her yerine yardım ulaştırıyoruz. AFAD ile zorda kalan insanlara yardıma gidiyoruz. Velhasıl dünyada insani yardımda Türkiye birinci sırada. Dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama birinci sıradayız. Eskiden IMF’den 1 milyar dolar borç alırken sanki havadan bulmuş gibi seviniyorduk. şimdi IMF’ye 5 milyar dolar borç verebiliriz, diyen ülke haline geldik. Devasa projeler hayata geçirdik. Son yıllarda dünyada hayata geçirilen 10 dev projenin 6’sını Türkiye gerçekleştirdi ve gerçekleştiriyor. Şimdi Kanal İstanbul’da 3. havalimanın ilk kısmını Cumhuriyet Bayramı’nda açıyoruz. Cumhuriyetçilik budur, lafla cumhuriyetçilik olmaz. Cumhuriyetin kuruluşunda ülkeye yeni eserler kazandırabiliyor musun, o zaman, cumhuriyetçisin. Cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılında Türkiye’yi büyük hedeflere ulaştırabiliyorsan gerçek cumhuriyetçi sensin. Cumhuriyetçilikten, Atatürkçülükten geçinmeyeceksin, gerçek Atatürkçülük, Atatürkçülüğün koyduğu hedefleri gerçekleştirmektir. Kuru kuruya Atatürk’ten geçinerek siyaset olmaz. Halk da buna prim vermiyor" diye konuştu.

"Türkiye’nin her yerinde insanlar özgürce yaşıyor"

Aynı zamanda Türkiye’de sessiz reformlar, devrimler yaptıklarını hatırlatan ve özgürlüklerin alanlarını genişlettiklerini, demokrasiyi güçlendirdiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu "Hak ve özgürlüklerde herkesten daha fazla reform yaptık. Türkiye’nin her yerinde insanlar özgürce yaşıyor. Müslüman olmayanlar da dini azınlıkların da haklarını verdik veriyoruz. 81 milyonun hepsi bizim vatandaşımız. Bunları 16 yılda yapmak kolay olmadı. Dirençlerle karşılaştık. Yasakları yenmek kolay değil yasakçı zihniyeti yenmek kolay değil ama yapısal zorluklarda çıktı bürokrasi, statüko, zihinsel değişim, sistem karışıklığı. Kim yapacak o mu söyleyecek bu mu söyleyecek? Geçmişte büyük krizler oldu ama bizim dönemimizde buna fırsat vermedik. Ama yapısal sorunlar dışında birden karşımıza bilerek çıkarılan şeyler oldu. Cumhurbaşkanımızın seçime sokulmaması, hükümet kurup ama iş yapmamamız için engeller, biraz direnince ordu göreve demeler, siz cumhurbaşkanı çıkarmazsınız diyerek parti kapatmalar, gezi olayları ve FETÖ’nün darbe girişimi. O da yetmedi topyekun darbe girişimi ama biz tüm bunların üstesinden geldik. Hiçbirinin karşısında boyun eğmedik. Milletimizle ele verdik ve kazanan milletimiz oldu. Türkiye oldu" dedi.

"Çukur siyasetine imkan vermedik"

DHKP-C, FETÖ, PKK, ne kadar terör varsa Türkiye’nin üzerine salındığını ama onun da üstesinden geldiklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu "İçeride ve dışarıda teröristlerin tepesine bindik. Dağlarda inlerine gömdük. Çukur siyasetine imkan vermedik. Türkiye içinde kargaşa çıkarmalarına izin vermedik. Ülkemizdeki teröristleri temizledik, temizliyoruz. Ama yalnız olmadıklarını biliyoruz. Sınır ötesinde DAİŞ’e de YPG’ye darbe indirdik. Türkiye’nin topraklarına kim göz diktiyse hesabını gördük. Türkiye’nin bu zor şartlar altına bir tarafta mücadele ve bir tarafta kalkınma. Çok şükür hepsinde de başarılı olduk. Çünkü millet ne derse onu yapıyoruz. Yargımız daha bağımsız ve tarafsız olmalı. FETÖ’nün bozduğu yargı sistemi daha tarafsız ve bağımsız anayasa paketimizde uyum yasalarımızda var. Hep birlikte bunu yapmalıyız, yargıya adalete güvenimiz tam olmalı. Sadece bina yapmak da yetmez. Türkiye’nin her yerinde yargıyı merdiven altında kurtardık. Bu seçimden sonra kurumların güçlenmesi için reformların devam etmesi gerekiyor. Şimdi terörle mücadele ediyoruz FETÖ ile mücadele ediyoruz. Darbe gecesi devletimizin milletimizin üzerine çullanmak istediler ama fırsat vermedik. Yeni reform paketleriyle demokrasimizi güçlendireceğiz. Yani her alanda güçlü bir Türkiye. Türkiye içeride ne kadar güçlüyse dışarıda daha güçlü olacaktır. İmkanlarımızla dünyada adaletle istikrar için duruş sergiliyoruz. Başkalarının söylediklerine uyan bir ülke değil, ’Türkiye ne diyecek’ denen bir ülke haline geldik. Biz doğrunun mazlumun yanında duruyoruz. Bugün de Türkiye objektif duruşuyla saygın bir ülke konumunda. Balkanlar’da, Kafkasya’da istikrar için çalışıyoruz. Orta Asya’da Türk Cumhuriyetlerle bağlantılarımızı güçlendiriyoruz. Kudüs davasında herkes sussa biz susmayacağız. Kudüs’ü hiç bir zaman yalnız bırakmayacağız. Attığımız adımları biliyorsunuz. Bunların takibini de yapacağız. Tüm bunlar için güçlü bir Türkiye lazım. Güçlü bir Türkiye için çalışmalıyız. Güçlü hükmet için de güçlü bir lider Recep Tayyip Erdoğan’ı seçmek için sizden daha fazla destek almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Bizimkisi yerli milli ittifaktır. Bizimkisi yıkım ittifakı değildir"

Konuşmasında Cumhur ittifakına da değinen Bakan Çavuşoğlu, "MHP ile el ele omuz omuza verdik. Bizimkisi yerli milli ittifaktır. Bizimkisi yıkım ittifakı değildir. Başka adayların cumhuriyetin geleceğiyle ilgili yüzüncü yılıyla ilgili bir vaat proje duyamazsınız. Tam tersi onlar ne diyor ’AK Partini başlattıklarını durduracağız, yıkacağız’. Yapamazsınız, yıkamazsınız millet bu fırsatı vermez. Yapacağım derseniz millet belki size oy verir. Yıkım politikasıyla şer ittifakıyla olmaz. Dün 3 şehidimiz vardı Kuzey Irak’ta. Biz bu mücadeleyi verirken teröristleri hapishaneden çıkarmak isteyenlere bu millet destek vermez. Türkiye’nin ekonomisini size vermez heveslenmeyim. Önce milletin güvenini sağlayacak projelerle çıkın. Milletimiz ülkeyi kim yönetir, kim yönetemez, ülke kime teslim edilir, kime edilemez çok iyi biliyor. Bunu Gazipaşalılarda da görüyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasının ardından cuma pazarında esnafı ve vatandaşları ziyaret etti. Cuma namazını Merkez Camii’nde kılan Çavuşoğlu esnaf ziyaretlerine devam etti.