Bakan Çavuşoğlu: "Halka dokunmak önemli"

Halka dokunmak önemli. Neye ihtiyacı var, neyi hissettiğini bilmek önemlidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya’da, büyükşehir belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, Kırsal Hizmetler ve Tarımsal Hizmetler Daireleri Başkanlıkları ek hizmet binası, hobi bahçeleri ile Şehit Dr. Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi ve Atatürk Devlet Hastanesi Semt Polikliniği açılışlarını gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu’na, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekilleri Hüseyin Samani, Gökçen Özdoğan Enç, Mustafa Köse, Atay Uslu, İbrahim Aydın, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer de eşlik etti.

Açılışlarda konuşan Bakan Çavuşoğlu, ilçe ve büyükşehir belediyesi yatırımlarıyla Antalya’nın çok daha güzel olacağını belirtti. Antalya’dan Kumluca’ya kadar her yerin sıcak asfalt olacağını bildiren Çavuşoğlu, "Milletimiz hizmetin en iyisini istiyor vede hak ediyor. Antalya büyük bir şehir. Büyükşehir tüm Antalya’dan sorumlu. belediyecilik sadece alt yapı değil, vatandaşın ihtiyaç duyduğu her alanda belediyeye iş düşüyor. Bu noktada belediyenin de kapasitesi olması lazım. Antalya için çalışan herkes en iyisini hak ediyor. Çalıştıkları yerlerin de güzel olması gerekir. Böyle açılış törenlerini tek tek yapmaya kalksak geldiğimizde her dakika açılış yapmamız gerekiyor. Bunların bir kısmını derleyelim toplayalım Cumhurbaşkanımız geldiği zaman açılışını yapalım" diye konuştu.

Sadece AK Partili belediyelerden değil diğer belediyelerden gelen talepleri de dikkate aldıklarının altını çizen Çavuşoğlu, "İhtiyaç duyulduğu zaman büyük memnuniyetle yardımcı oluyoruz. O hizmetler, o projeler Antalyalılar içindir. Alt yapı, yollar, asfalt, köprülü kavşak, raylı sistem. Türkiye’nin vizyonunu geliştirdiğimiz gibi belediyecilik vizyonunu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu vizyonu da genişlettik. Halka dokunmak önemli. Neye ihtiyacı var, neyi hissettiğini bilmek önemlidir. Hobi bahçesini küçümsemeyelim. Buralarda yaşlılarımız vakit geçirmekten haz alıyorlar. Dertlerini unutuyorlar. Bizlerin imkanları var. Çoğumuz Antalya’da çiftçiyiz. Böyle imkanı olmayanlar var. Tüm bu vatandaşlarımın ihtiyacını ilk etabıyla büyükşehir belediyesinin karşılaması çok anlamlıdır. İkinci kısmı biterse sayı 948 olacak" dedi.

"Çocuklar topraktan koparılmasın"

Hobi bahçelerinin çocukların toprakla buluşması açısından da önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Çocuklarımızı topraktan koparmamak lazım. Kızımı iki yaşından beri köye gönderirdim. O ortamı da gördü, yaşadı. Kültürünün ne olduğunu biliyor ve unutmuyor. Sağlık bakımından da ruh sağlığı bakımından da önemli. İkinci etapta çocuklara yer alması anlamlıdır. Talep olacak kimler bu imkana sahip olacak. Yukarıdan aşağıya yaş kriteri koymuşlar. Sırası gelen bu imkandan yararlanacak. Kimse torpil aramasın, bizi de aramasın, burada torpil, yok objektif kriterler var. İnsan devletten hizmet bekler ama en çok belediyesinden muhtarından bekler" diye konuştu.

"Döşemealtı ve Konyaaltına hastane"

Uzun yıllardır Kızıltoprak Mahallesi’nin hayali olan sağlık merkezi açışını gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bu tür merkezleri halkımızın ayağına götürmekte çok yarar var. Tıp Fakültemiz var, yeterince doktor, Eğitim Araştırma Hastanesinin kapasitesini büyüttük. Kepez’de Türkiye’nin ilk akıllı hastanesini yaptık. Döşemealtı ilçesine bir hastane yapımını programımıza koyduk. Konyaaltı bölgesine de bir hastane kazandıracağız, bu yıl onun ihalesini yapacağız. Bu sene ihaleye çıkacağımız en büyük proje ise Antalya Şehir Hastanesidir. Bin yataklı, yerinde sıkıntı olmasa bin 500 yataklı olacaktı. Oranın da ihalesinin de bu senenin ilk yarısında yapacağız. Yerinde ilk tedavinin yapılması bakımından bu tür yaşam merkezler önemlidir. Burada şehidimizin isminin yer alması çok anlamlıdır. Şehitlerimize vefa borcumuz var. Gazi ve şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız" ifadelerini kaydetti.

"Bu hizmeti önemsiyorum"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, şehirleşmenin ve köyden kente göçün artmasıyla apartman hayatının çoğaldığını, komşuluk ilişkilerinin zayıfladığını insanların yalnızlaştığını belirtti. Zayıflayan ilişkiler ve yalnızlaşan insanların yeniden bu ve benzeri faaliyetlerle toprakla buluşturarak, komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesini önemli bulduğuna değinen Vali Karaloğlu, "Ailecek burada haftanın yorgunluğunu toprağa bırakmanın insanları mutlu edeceğini düşünüyorum. O nedenle bu hizmeti önemsiyorum. Buraya gelen insanlar hobi bahçesinde faydalanırken çocuklar gençler diğer aktivitelerden yararlanacaklar" dedi.

"Vatandaşın sorunlarını hızlı çözüyoruz"

Çok önemli bir işbirliğinin sonucu bir hizmetin nasıl yapılabileceğin örneğinin gösterildiğinin altını çizen Vali Karaloğlu, "Kurumlar arasında bu işbirliği ve koordinasyonu sağladığımız oranda, vatandaşımızın sorunlarını daha hızlı çözüyoruz. Son dönemde hükümetimiz sağlıkta dönüşüm projesiyle önemli mesafeler aldık. Ama en önemlisi Sağlık Bakanlığı hastalıkları tedavi eden değil, önleyici sağlık tedbirleriyle, vatandaşın sağlıklı yaşamını temin edecek tedbirlere yoğunlaşıyoruz. Erken teşhis ve tarama yapılacak. Çevre mahallelere de bu merkezimiz hizmet verecek" diye konuştu.

"100 milyonluk işi 10 milyona yapıyoruz"

Açılışlarda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’nın her köşesine hizmet için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Antalya’ya yeni tesislerin kazandırılmasından mutlu olduğunu ifade eden Türel, "Atölyelerin ve hizmet binasının olduğu bölüm ASAT binasının yanındaydı. Oraya cami inşaatı ve müze yapıyoruz. Bugün burada 30 bin metrekare kapalı alanı olan ek hizmet binasını açıyoruz. Hizmet binamızın 36 bin olduğunu düşünürsek bir o kadar daha hizmet binasını kentimize kazandırıyoruz. Bitmiş 25 tesisimiz daha var açılışa hazır. Biz göreve geldiğimizde iş makineleri tamirci için bir tek tamirciye 1 milyon borcumuz vardı. Akü alacak itibarımız yoktu. Ancak biz gayretlerimizle kendi söküğümüzü kendimiz dikmeye başladık. Burada senede 100 milyon liralık bakım onarım işi yapılıyor. Bunu dışarıya yaptırsaydık, bu kadar para ödeyecektik. 100 milyonluk bakım onarım işini kendi tesislerimizde 10 milyon liraya yapıyoruz" diye konuştu.

"Koltuğa oturarak olmuyor"

Hizmet anlayışlarının temelinde vatandaşa temas ve temas eden hizmetler olduğunun altını çizen Türel, "Bazı hizmetler vardır, şehrin çehresini değiştirir, vatandaşlarında yaşamını değiştirir. Şehrin sıkışıklığından ayrılıp, doğa ile iç içe soluklanmak istenilecek çok güzel bir alan. Beklenenin üstünde bir talep geldi. Bu talep karşısında etap etap artırmanın talimatını verdik. 348 hobi bahçemiz hizmete girdi. 600 daha ekleyeceğiz. Antalya’ya hizmet etmekten onur duyuyorum. Bu hizmetler bekleyerek koltuğa oturarak olmuyor” dedi.

"Küçük tüpe izin var"

Antalya’nın sorunlarını el birliği ile çözeceklerini kaydeden Türel, “En başından beri büyükşehir belediyesi yasası çıktığında, Antalya’nın her yerine hizmet götüremem diyen belediye başkanı vardı. Antalya’dan Kaş’a hizmet gider mi diyen başkan vardı. Şehir hayatının koşturması belirli zamanlarda doğal yaşam ihtiyacını ortaya çıkarıyor. 81 metrekarelik kullanım alanı var. Burada vatandaşlarımız toprakla haşır neşir olacak. İkinci etapta bir alanı çocuklarımıza ayıracağız. Güvenliğiniz önemli yanıcı parlayıcı maddelere izin vermeyeceğiz. Mangal yasak ama küçük piknik tüpüne izin veriyoruz“ dedi.

"İstemezükçüler var"

Antalya’da da yaptıkları hizmetlere bazı kesimlerin karşı çıktığını ileri süren Türel, “Ne yapsak karşı çıkıyorlar. O zaman diyorum ki, ‘ne yapacağımızı siz söyleyin, önerilerinizi getirin’. Dertleri Antalya değil, dertleri koltuk. Afrin’e girmeyelim diyenlerin Antalya temsilcileri de gösteriler yapıyorlar, sokaklara dökülüyorlar. Tüm projelerimize de karşı çıkıyorlar. Sorsak hobi bahçelerine de karşılardır. Antalya’ya kazandırdığımız eserlerin takdirini vatandaşlarımız yapacaktır. İstemezükçülere ne olur itibar etmeyin. Bunların derdi Antalya’ya hizmet değil. Teşekkür beklemiyoruz ama bu kadar işin içinde neden bize bir teşekkürü çok görürler. Sizlerin birlik ve beraberliği sayesinde bu hizmetlere devam edeceğiz. Türkiye güzel Antalya, çok daha güzel" ifadelerine yer verdi.

"Biz sizin için yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz"

Uzun yıllardır bölgede bir sağlık merkezinin beklendiğini hatırlatan Türel, “Hizmet etmek kolay değil. Hizmet etmenin ne kadar zor olduğunu bu merkeze bakarak görebilirsiniz. Bu alanın tahsisi çok zordu. Buraya hastane özelliklerine sahip hastane açıyoruz, yataksız hastane. İçinde dahiliye, çocuk genel cerrahi kadın doğum, gebelik okulu, kanser tarama, kulak burun boğaz bölümlerinin olduğu hastaneyi açıyoruz. Vasıflı bir tesisin açılması sizlerin beklentisiydi. Ne mutlu bize Antalya’da yapılamayanları yapıyoruz. Birileri bize ne kadar istemezük bunlar yapma dese de biz sizin için yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu ve protokol tarafından tesislerin açılış kurdeleleri kesildi. Vatandaşlarla sohbet eden Çavuşoğlu, tesislerde de incelemelerde bulundu.