Ama lütfen karamsarlığa kapılmayın. İnandığınız yoldan dönmeyin. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman pes etmeyin, vazgeçmeyin. Hedeflerinize ulaşacaksınız” tavsiyesinde bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda, 2017-2018 akademik yılının sona ermesi nedeniyle mezuniyet töreni düzenlendi. Farklı fakültelerden öğrenciler, ellerinde dövizlerle kortej yürüyüşüne katıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Tahir Savran, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı, 8 bin 500 öğrencinin mezun olduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Öğrencileri tebrik ettikten sonra ailelerine seslenen Başkan Çavuşoğlu, “Sizler bizlere ve Antalya’ya güvenerek, bizlere emanet ettiniz. Umarım sizleri mahcup etmemişizdir. Çocuklarınızı mutluluk ve gurur içinde sizlere teslim ediyoruz” dedi.

Öğrencilerin sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel üniversitelerinden birinde okuduklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Okulumuz dünya çapında ilk bine girdi. İnşallah ilk 100’e sokmak için çalışıyoruz. Sizlerin güveni ve ilgisi sayesinde Antalya’mız eğitimin merkezi oluyor. Akdeniz Üniversitesi ile birlikte toplamda 5 üniversitemiz var. Hedefimiz 10 üniversite. Yeni bir hayata ilk adımı atıyorsunuz. Türkiye’mizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi bundan sonra bayrağı sizin devralmanız gerekiyor. Türkiye’nin 2053 ve 2071 hedeflerinin mimarları siz olacaksınız” diye konuştu.

“İnandığınız yoldan dönmeyin”

Mezun olan öğrencileri her iş alanında görmek istediğinin altını çizen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bayrağımızın her ülkede dalgalanmasını arzu ederiz. Sizler artık kendinize iş arayacaksınız. Çok iyi. Sizler hangi yolu seçersiniz seçin, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Belki hemen iş bulamayacaksınız. Belki boşlukta hissedeceksiniz. Bu doğaldır. Yarın master yaptıktan sonra da aynı duyguları yaşayabilirsiniz. Hatta ve hatta doktora yaptıktan sonra da aynı duyguları yaşayabilirsiniz. Ama lütfen karamsarlığa kapılmayın. İnandığınız yoldan dönmeyin. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman pes etmeyin, vazgeçmeyin. Hedeflerinize ulaşacaksınız.”

“Bizleri unutmayın”

Yurt dışından gelen öğrencilere de seslenen Çavuşoğlu, "Siz de ülkelerinize dönecek ve ülkenizin kalkınması, gelişmesi için önemli roller üstleneceksiniz. Ama Türkiye ile ülkeleriniz arasındaki bağları güçlendirmek için de sizleri adeta birer büyükelçi olarak, temsilcimiz olarak görüyoruz. Lütfen bizleri, Antalya’yı ve Türkiye’yi unutmayın” dedi.

Rektör Mustafa Ünal ise, “Gelecek ile ilgili korkularınız olduğunu biliyorum. Ancak en iyi üniversitelerden birinden eğitim alarak, en iyi şekilde yetiştirildiniz. Unutmayın ki biz kocaman bir aileyiz. Bu ailenin bir parçası olarak kalmaya devam edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

70’lik dede, genç mezunlara taş çıkarttı

71 yaşında Fen Fakültesi’nden mezun olan Hasan Ünlü de, “Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldum. 1974 yılında Hacettepe’yi kazanmıştım. Devlet memuru olduğum için kayıt yaptırıp okuyamamıştım o zaman. Daha sonra aflardan yararlanarak geldim. En büyük destekçim ailem. Benim arkamda eşim olmasaydı bu okulu okuyamazdım. Sınıf arkadaşlarım beni gençleştiriyorlar. Onların yanında 71 yaşında olduğumu unutuyorum. İnsan yaşadığı sürece sürekli bir şeyler yapmalı. Ölümü beklememeli” diye konuştu.