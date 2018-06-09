Bakan Çavuşoğlu: “İslam ve Türkiye düşmanlığı birleşti”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Antalya’nın Kemer ilçesini ziyaret etti. Mevlüt Çavuşoğlu, Göynük Mahallesi’nde pazar ziyaretinde esnaf, vatandaş ve turistlerle bir süre sohbet etti. Ardından Kemer Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Çavuşoğlu, dünyada son yıllarda gerçekleştirilen 10 mega projenin 6’sını Türkiye’nin gerçekleştirdiğini, daha büyük projeleri hayata geçirmek için yeniden yetki istediklerini söyledi. 24 Haziran’ın Türkiye tarihinin en kritik seçimi olduğunu belirten Çavuşoğlu, 16 senedir Türkiye’yi kalkındırırken Antalya ve Kemer’i ihmal etmediklerini, Kemer’in hastane, hükümet binası gibi sorunlarını çözdüklerini ve çözmeye devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanı Sebastian’ın ’7 camiyi kapatacağım, imamları sınır dışı edeceğim’ sözlerine tepki gösterdi. Çavuşoğlu, “Avrupa’da yaşanan sorunlara bakın kendisinden olmayan herkese nefret var. Göçmene nefret, Museviye nefret ve İslam düşmanlığı var. İslam düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı ikisi birleşti. Bu ikisinin birleşmesinden dolayı Erdoğan hedef oldu. Avusturya eski Dışişleri Bakanı, yeni Başbakan Sebastian ’7 camiyi kapatacağım, imamları sınır dışı edeceğim’ diyor. Zaten bu şahsın ırkçı olduğunu biz biliyoruz. Dışişleri Bakanlığında da kendisini yakından tanıdık ama ırkçı bir siyasetçi olduktan sonra kendisiyle aramıza mesafe de koyduk. Şimdi ise ’camileri kapatacağım’ diyor sudan bahanelerle. Bu işte bazı ülkelerin ve siyasetçilerin ırkçılıkta ve İslam düşmanlığında nereye geldiğinin göstergesidir. Oysa bu şahsiyet aşırı sağ partiden gelen bir şahsiyet değil. Merkez sağ partiden geliyor. Ben sizlere ’merkez sağdaki siyasetçiler de artık bu tarafa doğru kaymaya başladı’ diye söylüyorum” dedi.

Turizme doğalgaz ve havaalanı dopingi

Turizme önem verdiklerini ve bakanlıkların sayısının azaltılması sırasında Turizm Bakanlığının yerinde kalacağını ifade eden Çavuşoğlu, bölgeye doğalgaz getirileceğini ve havaalanı yapılacağını da belirterek, bu yatırımların Batı Antalya ve Kemer’deki turizm sektörüne büyük fayda sağlayacağını söyledi. Çavuşoğlu, Kemer’e golf sahası yapacaklarını ve kongre turizmini canlandırarak turizmi 12 aya yayacaklarını da ifade etti.

İcraatlarını ve vaatlerini anlatan Çavuşoğlu, seçimlere hazırlandıklarını ancak 24 Haziran seçimlerinin Türkiye tarihinin en kritik seçimleri olduğunu vurgulayarak, partililerden her zamankinden daha fazla çalışmalarını istedi.