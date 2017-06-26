Bakan Çavuşoğlu, Korkuteli’de vatandaşlarla bayramlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, İl Başkanı Rıza Sümer, AK Parti İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, parti yöneticileriyle birlikte AK Parti Korkuteli ilçe binası önümde bayramlaşma programına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu’nu karşılayanlar arasında 2008 yılında Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonucunda tüm vücudu felç olan ve henüz gerçek kimliği belirlenemeyen “Umut” ve koruyucu annesi Gülsüm Kabadayı da vardı. Bakan Çavuşoğlu, Gülsüm Kabadayı ve Umut’la selamlaştı.

Bakan Çavuşoğlu’na Umut’un sağlık durumu hakkında bilgi veren Gülsüm Kabadayı, ocak ayında Rusya’dan gelerek DNA örnekleri veren İrade Mustafaoğlu’nun bakımını üstlendiği gencin annesi olabileceğini söyledi. DNA testi sonuçlarının açıklanmasını beklediklerini anlatan Kabadayı, Mustafaoğlu’nun Azeri kökenli Rus vatandaşı olduğunu da kaydetti.

Korkuteli halkının bayramını kutlayan Çavuşoğlu, Korkuteli-Elmalı, Elmalı-Kaş, Demre, Finike, Kemer, Kumluca, Korkuteli-Bucak ilçelerinin bulunduğu batı Antalya bölgesinde planlanan duble yol projeleriyle ilgili müjdeler verdi. Halkın güvenli yollardan gitmesini istediklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, bayramdan sonra Korkuteli-Elmalı bölünmüş yol çalışmalarının başlayacağı ve ardından da Finike-Elmalı arasının bölünmüş yol yapılacağını anlattı.

“Hainlerin peşini bırakmayacağız”

Korkutelilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın selamlarını getirdiğini belirten Çavuşoğlu, teröre karşı mücadelenin artarak devam edeceğini söyledi. Darbe girişiminde sonra hainlere karşı içeri ve dışarıda mücadelenin de sürdüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "Yurtdışındaki okullarını kapattırıyoruz, bazı ülkelerden hainleri iade ediyorlar. FETÖ başta olmak üzere hainlerin peşini bırakmayacağız. Bu dünyada da öbür dünyada da elimiz yakalarında olacak. PKK’dan hesabı soruyoruz. İnlerine giriyoruz. Ya onlar silahlarını gömecek ya biz onlara gömeceğiz. Zalimlere karşı Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü gösteriyoruz" dedi.

"İngiltere’yi geçtik ama Amerika’yı da geçeceğiz”

Türkiye’nin mazlumlara yardım elini uzattığını vurgulayan Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’ye 6.3 milyar dolar, Türkiye’nin ise 6.2 milyar dolar yardım yaptığını belirtti. Bakan Çavuşoğlu, "İngiltere’yi geçtik ama Amerika’yı da geçeceğiz. Biz dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama paylaşmayı biliriz. Komşusu açken tok yatanlardan değiliz. Türkiye’yi Türkiye yapan budur" diye konuştu.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşünü de eleştiren Çavuşoğlu, “Referandum geldi, bitti. Attıkları yalanlar onlara leke olarak yapıştı kaldı. Hep iddia ediyorlardı, ‘Şöyle olacak Türkiye, bitecek, böyle olacak’. Baktılar olmuyor şimdi Gezi olaylarının aynısını tekrar etmeye çalışıyorlar. Pensilvanya’dan, uzaktan kumandayla şimdi diğer partileri falan denediler. CHP’yi doğrudan yönlendiriyorlar. CHP’yi yönlendirenler Pensilvanya’da FETÖ, Kandil’de PKK. Maalesef böyle bir parti oldu. Bunların Türkiye diye bir derdi yok ama bizim var. Türk milleti diye derdi yok, bizim var. Bunların Evlad-ı Fatihan diye bir derdi yok ama bizim var. Bunlar, yıllarca ecdadımızdan utanmamız için tarih kitaplarında ecdadımızı kötülediler. Sonra gerçekleri okuyup, öğrenince ecdadımızla ne kadar gurur duymamız gerektiğini öğrendik. Biz geçmişimizden utanmıyoruz. Aslımızdan neslimizden utanmıyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz, onların zamanında ortaya koyduğu hedeflere ulaşıyoruz, şimdi yeni hedeflerimiz de var” dedi.