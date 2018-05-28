Bakan Çavuşoğlu: “Kur dalgalanmaları gibi oyunlar bizi durduramaz”

16 yılda, 79 yılda yapılanların 4 katını yaptık. Kur dalgalanmaları gibi oyunlar bizi durduramaz. Biz bunun bir ekonomik saldırı olduğunu biliyoruz. Bu esasen darbe girişiminin başarısız olmasından sonra adım adım planlanan bir konu” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Ticaret Borsası’nı (ATB) ziyaret etti. İlk olarak ATSO’yu ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu’nu Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin’in karşıladı. Çavuşoğlu, yeniden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Davut Çetin ve meclis üyelerini tebrik etti. Bugüne kadar Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’yla Antalya’ya yapılacak hizmetler ve sosyal projeler konusunda yakın işbirliklerinin olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Bu işbirliğimizin devam etmesini canı gönülden arzu ediyoruz. Bu sene turizm sektörü geçtiğimiz yıllarda yaşanan sorunları aşarak, hedeflerine doğru ilerliyor. Turizm sektörü, ticaret, kongre ve Antalya’yı ilgilendiren ticaret odamızın duyarlılığı var. Bundan sonraki süreçte eğitim başta olmak üzere diğer projeleri de hayata geçirebileceğimizi umut ediyorum” dedi.

“5 milyonluk teknoloji şehri kurma projesi”

Antalya’da 10 üniversite hedefinin olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “10 üniversite hedefimize ulaşmak için ATSO’muzun da duyarlılık göstereceğine inanıyoruz. Eğitime de önem veriyorsunuz. Birlikte Antalyamıza dünyanın her yerinden gelinebilecek güzel bir üniversite kazandıralım. Antalya’ya yeni bir teknoloji şehri kuracağız. 5 milyonluk bir teknoloji şehri kurma projemiz var” diye konuştu.

“Hedef, 29 Ekim’de projeyi bitirmek”

ATSO Başkanı Davut Çetin ise “Geçen hafta AK Parti’nin seçim manifestosunu dinledik. Antalya için çok güzel gelişmeler var. En çok sevindiğimiz proje, şu an fizibilitesinin yapıldığını öğrendiğimiz tren yolu. Hızlı trenin Antalya’ya gelecek olması bizim de yıllardır yaptığımız çalışmaların başında geliyordu. Bu sene de bu seçim için hazırladığımız seçim bildirgemiz var. Bunların bir kısmı sizin çalışma programınızla zaten örtüşüyor. Bir kısmı da Antalya için önemli olan çalışmalar. Antalya’da bu yıl Sanayide 4.0 hedefi koyduk. Değişen dünyada çok geri kalmamamız gerekiyor. İlk hedefimiz, 29 Ekim’e kadar bu çalışmayı bitirmek” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Çetin, ATSO olarak hazırladıkları seçim bildirgesini Bakan Çavuşoğlu’na takdim etti.

"Kültür ve Turizm Bakanlığı kalkmaz"

Daha sonra ATB’yi ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu’nu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır karşıladı. Ziyaret sırasında konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Seçim beyannamemizde tarım ve ticarette de önemli kısımlar var. Önemli olan tarım sektörünün milli gelirdeki ağırlığını arttırmak. Tarım sektörünün önemi her geçen gün artıyor. Tarım sektörünün hem günlük hem de ekonomide ağırlığı artacak. İhracattaki ağırlığının artması önemli. Tarım ürünlerinin ihracatının önündeki engelleri kaldırmak için çaba sarf ediyoruz. Rusya’yla yaşadığımız sorundan sonra tarımın önündeki engellerin hepsini kaldırdık. En son domatesle ilgili şirket kısıtlaması vardı onu da kaldırdık. Tek problem şu an için vize. Vizeyi de tamamen kaldıracağız. Birkaç sene içerisinde pasaportsuz seyahatin görüşmelerine başlayacağız. Tarım sektörü önemli ama turizm sektörü de çok önemli” dedi.

Turizm sektörünün her kesiminden kişilerle turizm sorunlarını konuştuklarını ifade eden Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben de bir çiftçi çocuğuyum. Turizm Bakanlığı’nın kalkacağı doğru değildir. 16 yılda tarım sektörüne de turizm sektörüne de önem verdik. Antalya’ya 2002’de 3 milyon turist, 2014 yılında 13 milyon turist geldi. Bu da turizme verdiğimiz önemi gösteriyor. Turizm Bakanlığı kalkmaz. Daha aktif ve daha dinamik bir hale getiririz. Tüm bakanlıkların kendisini yenilemesi lazım. Dünya değişiyor. Biz de bunlara ayak uydurmalıyız. Tüm Alanyalılar Manavgat’a muz seraları yapıyor. Verilen destekler sayesinde oluyor. Sektörlerin güçlü olması önemli değil, Türkiye’nin güçlü olması lazım. Yeni bir hükümet sistemine geçiyoruz. Yürütme ve meclisin çok güçlü olması lazım.”

"Yargı sistemini güçlendirmemiz lazım"

Yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının da çok önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “FETÖ’nün zedelediği yargı sistemini güçlendirmemiz lazım. Adaletle ilgili kimsenin şüphesinin olmaması lazım. Yargının da güvenilir bir hale gelmesi lazım. Türkiye’nin tüm kurumlarının güçlü ve güvenilir olması lazım. 16 yılda, 79 yılda yapılanların 4 katını yaptık. Kur dalgalanmaları gibi oyunlar bizi durduramaz. Biz bunun bir ekonomik saldırı olduğunu biliyoruz. Bu esasen darbe girişiminin başarısız olmasından sonra adım adım planlanan bir konu. İşin içinde bazı finans kuruluşları ve ülkeler de var. 24 Haziran’dan sonra bu çabalarının boşa gittiğini hep birlikte göreceğiz. Ülkemiz son 3 yılda terörle mücadele sayesinde Doğu ve Güneydoğu’da da vatandaşlarımız düşüncelerini özgür bir şekilde sandıkta yansıtabiliyorlar” diye konuştu.