Bürokrasiyi azaltacağız. Kurumlar güçlü olacak, devlet güçlü olacak, millet için var olduğunu unutmayacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak iş adamları, vatandaşlar ve turizmcilerle bir araya geldi. Yönetmenliğini Selman Kayabaş’ın yaptığı ve başrolünü Burak Hakkı’nın üstlendiği Alaaddin Keykubat’ın yaşamını anlatan "Alaaddin" belgeselinin tanıtımı da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla yapıldı. Bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, Alanya’yı fetheden Alaaddin Keykubat’ın yaşamının ilçede çekilmesinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

"Elimizden gelen desteği vereceğiz"

Bakan Çavuşoğlu, "Alanya’yı fetheden Keykubat’ın bir kişinin yaşamının Alanya’da çekilmesi bizim içim önemli. Keykubat tarihi kimliğinin dışında önemli devlet insanlarından biri. Bundan dolayı Alanya’da kurulan devlet üniversitesine Alaaddin Keykubat adını verdik. Bundan dolayı ona teşekkürlerimizi sunmak istedik ve isminin Alanya’da bir devlet üniversitesinde yaşamasını istedik. Farklı kaynakçalarda anlatımlar da var ama halkımız bazı detayları bu belgeselle beraber, Keykubat’ın bilmediğimiz yönlerini de görmüş olacağız. Bu belgesel için de bu kişiyi canlandıracak olanın Burak Hakkı olması önemli. Kendisinin Alanya ile güçlü bağları var. Kendisi benim dostum. 7 yıldır Alanya’ya gelmiyormuş. Elimizden gelen desteği vereceğiz. Bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Tanıtımda Yönetmen Selman Kayabaşı, filmde Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ve alt yapısını hazırlayan Selçuklu’yu anlatmak istediklerini söyledi. Son dönemlerde yapılan geçmiş dönem dizileriyle halkın geçmişe olan ilgisini gördüklerini aktaran Kayabaşı, "TRT’de Diriliş Ertuğrul var, bu döneme ilgi artıyor. Çekimlerin bir kısmı Alanya’da bir kısmı İstanbul’da gerçekleştirilecek. Desteği için Çavuşoğlu’na teşekkür ederim" dedi.

Oyuncu Burak Hakkı da, Alaaddin Keykubat’ı ders kitaplarından bildiğini, Keykubat’ın ilime, sanata verdiği önemle Selçuklu’yu zirveye çıkarttığını, Sinop’ta yaptığı tersanenin ardından ikincisini Alanya’da yaparak Alanya’yı ikinci başkent yaptığını söyledi. Hakkı, ayrıca filme olan ilgisi ve yardımlarından dolayı Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’na da teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu tanıtım toplantısının ardından Mahmutlar Mahallesi’ndeki AK Parti Seçim ofisini açılışına katıldı.

"Hedefimiz stratejik ürünler"

Ziyarette konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Antalya, Türk ekonomisine gerek tarımda, gerek ticarette gerek inşaatta ve sanayide, yüksek teknolojik ürünler üretiyor. Bizim önceliğimiz de yeni süreçte stratejik ürünler ve yüksek teknolojiyle üretim. Dış ticaret dengesini sağlamak ve cari açığı bitirmek için hangi ürünleri ithal ediyoruz ve hangilerini üretiriz. Önceliğimiz bu yeni süreçte hedefimiz stratejik ürünler. Zaten birçoğu stratejik yatırım kapsamına aldık. Yapılacak seçimle yeni bir safhaya geçilecek. Bürokrasiyi azaltacağız. Kurumlar güçlü olacak, devlet güçlü olacak, millet için var olduğunu unutmayacak. Dünya değişiyor, Türkiye de değişiyor ama baktığınızda çoğu zaman milletin gerisinde kalıyoruz. Mantalite değişikliğini yapamıyoruz. Yılların alışkanlığını değiştirmek çok zor ama yenilikleri hızlı yakalamamız lazım. Milletin gerisinde hizmet ederken geri kalmayalım. Dünyadaki gelişimi yakalayalım ama tüm kurumlarla buna ayak uydurmalıyız. Yeni yatırımlarla bunu sağlayacağız. Meclisimiz daha da güçlenecek. Yasa tasarılarını milletvekilleri hazırlayıp sunacak. Halkın sorunlarını milletvekilleri daha iyi bilir" dedi.

Çavuşoğlu programını esnaf ziyareti, iftar programı, turizmci ziyareti ve gecenin sonunda ise sahur programına katılarak sonlandıracak.