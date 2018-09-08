Çavuşoğlu, "Mali disiplinimizi asla bozmadık. Merkez bankası rezervlerimiz de öyle. Bu saldırının arkasında sadece ABD var dersek aldanırız. Bazı ülkelerin olduğunu biliyoruz, kardeş Müslüman ülkeler de var. Bunun üzerinden de geleceğiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte Antalya’nın Alanya ilçesinde Yeni Alanya Gazetesi’nin 51. yıldönümü ve Dim Medya A.Ş.’nin bir diğer yayın organı olan DİM TV’nin 1. yılı sebebiyle Alanya’da bir restoranda düzenlenen törene katıldı.

"Kardeş Müslüman ülkelerde var”

Son zamanlarda dövizde dalgalanmaların olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, bunun bir saldırı olduğuna dikkat çekti. "Bu bir saldırıdır, geçecek" diye beklemeye gerek olmadığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığımızın da liderliğinde ciddi çalışıyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz. Güçlü bir banka disiplinimiz var. Mali disiplinimizi asla bozmadık. Merkez bankası rezervlerimiz de öyle. Bu saldırının arkasında sadece ABD var dersek aldanırız. Bazı ülkelerin olduğunu biliyoruz, kardeş Müslüman ülkeler de var. Bunun üzerinden de geleceğiz. Krizlerde nasıl güçlendiysek, bunu da atlatacağız. Bu krizi atlattıktan sonra, Türkiye’yi kimse tutamaz. Alt yapıda, üst yapıda tüm hedeflerimize ulaşacağız. Allah’tan başka kimse bizi döndüremez. Milletçe tek yürek olduk. Bu süreçte milletimizin sergilediği duruş çok önemli oy versin ya da vermesin. MHP’yle ittifak kurduk, oy verenler kadar vermeyenlerden de çok ciddi destek gördük. Uyanan bir milletiz. Sürekli ‘Bundan nasıl fayda sağlayabiliriz’ diye düşünenler, etik olmayan, kanuna aykırı hareket eden var. Devlet bunlardan hesabını sorar. Kanuna aykırı hareket edenlerden devlet hesap sorar ve soracaktır."

"Suriye’yle yakından ilgilenen tüm aktörlerle temasımız var”

İdlib’deki çatışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, insani dramların yaşanmaması, felaketlerin yanı başımızda ortaya çıkmaması için çaba sarf edildiğini kaydetti. Çavuşoğlu, "İnsani politikamız gereği, bu çatışmaları durdurmak için ikili ve üçüncü düzeyde yoğun çaba sarf ediyoruz. Suriye’yle yakından ilgilenen tüm aktörlerle temasımız var. ABD’yle Suriye konusunda da temaslarımız var. O başkadır, bu başkadır. Bu uluslararası çaba gerektiren bir durumdur. İnsanı dış politikamızın gereği olarak göç oluşmaması, insanların evlerini terk etmemesi ve yüzlerce insanın ölmemesi için çabamızı sarf edeceğiz. Şu anda bizi sevenlerin ve sevmeyenlerin söylediği, ’Bunu engellerse Türkiye engeller’ Türkiye’nin Suriye politikasını, Suriye’nin geleceğini düşünen ve teröristlerden temizlenmesi için çaba sarf eden şehit veren bir ülke olduğumuz için, herkes Türkiye’ye güveniyor" ifadelerini kullandı.

“Teröre kucak açan o özgürlükten, bu özgürlükten yararlanamaz”

Türkiye’nin her yerinde yerel medyanın dinamik ve canlı olduğunu gördüğünü dile getiren Çavuşoğlu, "Bizi eleştirsin, eleştirmesin fark etmez. Medyanın görevi eleştirmektir. Mehmet Ali’de bizi çok eleştirir. Basın ve ifade özgürlüğü bu demektir. Şahsi hakaretler olur ve mahkemeler karar verir. Devletin hassas olduğu konu, terördür. Teröre kucak açan kim olursa olsun, o özgürlükten, bu özgürlükten yararlanamaz. Terörden çok çektik, kayıplar verdik ama mücadele ettik. Kahramanlarımız sayesinde içerde temizledik, sınırda da mücadelemizi veriyoruz” diye konuştu.

"Engelleri beraber aşacağımızdan bir kuşkumuz yok”

Davete katılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, basının dünyadaki önemine dikkat çekti. Basına yapılan katkının esirgenmeyeceğini söyleyen Ataoğlu şu ifadeleri kaydetti:

"Alanya olarak çok yakın bir mesafeden oluşumuzdan dolayı, 4-5 yıl ara verdikten sonra, Alanya-Girne seferlerini başlatmış oluyoruz. Umarım gerek Alanya’nın havayolunun Kuzey Kıbrıs’a da seferler düzenleyerek, Alanya’da bulunan yaklaşık 250 yatak kapasiteli turizm sektöründe karşılıklı işbirliğinde işler yapacağımızı paylaşmak istiyoruz. Mehmet Ali Dim’le nasıl hareket edeceğimizi, ve Alanya’nın kış döneminde kapatılan otellerin nasıl harekete geçirilebileceğimiz yönünde konuşmalarımız oldu. Bu girişimde bulunmasından dolayı değerli kardeşime teşekkür ediyorum. Ülkemize saldırmalarından dolayı gerek ana vatan, gerekse yavru vatan bütün engelleri beraber aşacağımızdan bir kuşkumuz yok. Biz güceniyoruz ve atılacak adımların yanındayız. Umarım önümüzdeki süre içerisindeki nesillerin nice yıllar olması dileğiyle, Mehmet Ali ve ekibine kolaylıklar diliyorum."

"Kendimi patron olarak görmüyorum”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendilerini asla yalnız bırakmadığını belirten DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Bakan Çavuşoğlu’nun Alanya’ya çok değer verdiğini kaydetti. Kendisini medya patronu olarak görmediğini ifade eden Dim, “Ben gazetecinin emekçisiyim. Kendimi patron olarak görmüyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan kutlama törenine, DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye geneli gazeteciler cemiyet başkanları, yazarlar, basın mensupları, turizmciler ve çok sayıda davetliler katıldı.