Bakan Çavuşoğlu, memleketi Alanya’da hemşehrileriyle bayramlaştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya’ya ziyaretleri sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gazipaşa ziyaretinin ardından memleketi Alanya’ya geldi. İlk olarak AK Parti Alanya İlçe teşkilatı önüne gelen Bakan Çavuşoğlu, burada partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Yaklaşık 200 kişiyle bayramlaşan Çavuşoğlu, bayramda Alanya’da olmaktan mutluluk ve huzur duyduğunu dile getirdi. Sabah bayram namazımızı Gazipaşa’da kıldığını aktaran Çavuşoğlu, “Orada bayramlaştıktan sonra mezarlığa gittik. Dün toplantılardan dolayı gidememiştik. Bugün Antalya’nın çeşitli bölgelerinde bayramlaşmalar yapacağız. Yoğun bir tempo içerisindeyiz. Uzun süredir göremediğimiz arkadaşlarımızı görme fırsatı bulduk. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Umarım bu bayram huzura, barışa ve birlik beraberliğe vesile olur” dedi. Bayramlaşma sonrası parti binası önünden ayrılan Çavuşoğlu, daha sonra Alanya Belediye Düğün Salonu’nda tertip edilen protokol bayramlaşmasına yaya olarak geçti. Çavuşoğlu, düğün salonu yanında bulunan MHP Alanya İlçe teşkilatına da uğrayarak MHP’li partililerin de bayramını tebrik etti.