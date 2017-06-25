Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 12:40

Bakan Çavuşoğlu, memleketi Alanya’da hemşehrileriyle bayramlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Antalya’nın Alanya ilçesine gelerek hemşehrileriyle bayramlaştı.

Bakan Çavuşoğlu, memleketi Alanya’da hemşehrileriyle bayramlaştı

25 Haziran 2017 12:40


Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya’ya ziyaretleri sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gazipaşa ziyaretinin ardından memleketi Alanya’ya geldi. İlk olarak AK Parti Alanya İlçe teşkilatı önüne gelen Bakan Çavuşoğlu, burada partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.


Yaklaşık 200 kişiyle bayramlaşan Çavuşoğlu, bayramda Alanya’da olmaktan mutluluk ve huzur duyduğunu dile getirdi. Sabah bayram namazımızı Gazipaşa’da kıldığını aktaran Çavuşoğlu, “Orada bayramlaştıktan sonra mezarlığa gittik. Dün toplantılardan dolayı gidememiştik. Bugün Antalya’nın çeşitli bölgelerinde bayramlaşmalar yapacağız. Yoğun bir tempo içerisindeyiz. Uzun süredir göremediğimiz arkadaşlarımızı görme fırsatı bulduk. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Umarım bu bayram huzura, barışa ve birlik beraberliğe vesile olur” dedi. Bayramlaşma sonrası parti binası önünden ayrılan Çavuşoğlu, daha sonra Alanya Belediye Düğün Salonu’nda tertip edilen protokol bayramlaşmasına yaya olarak geçti. Çavuşoğlu, düğün salonu yanında bulunan MHP Alanya İlçe teşkilatına da uğrayarak MHP’li partililerin de bayramını tebrik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:29
  • Güneş :05:33
  • Öğle :13:10
  • İkindi :17:02
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!