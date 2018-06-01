Bakan Çavuşoğlu memleketi Alanya’da mezuniyet törenine katıldı

500 öğrencinin mezun olduğu törende Bakan Çavuşoğlu dereceye giren öğrencilere plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

Rektörlük binasının yanında bulunan Konaklı Stadı’nda gerçekleşen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 2017-2018 eğitim öğretim dönemi mezuniyet törenine Dışişleri Bakanı’nın yansıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, ALKÜ Rektörü Ahmet Pınarbaşı, siyasi parti temsilcileri, öğretim görevlileri, öğrenciler ve velileri ile çok sayıda davetli katıldı. Havanın yağışlı olmasında rağmen 500 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı törende açılış konuşması yapan Rektör Pınarbaşı, üniversitenin güzel gelişmelerle hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Pınarbaşı’nın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Antalya Valisi Karaloğlu, Alanya’nın Anadolu’da çok önemli Selçuklu şehirlerden birisi olduğunu aktardı. Karaloğlu, “Tarihi mekanlarıyla tam bir Selçuklu şehri. Bir ilçe olarak bir üniversite kurulmasında ve isimlendirilmesi noktasında bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Üniversitemiz her geçen gün büyüyor”

Son olarak kürsüye davet edilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün öğrenciler için mutlu ve gururlu bir gün olduğunu aktardı. Bakan Çavuşoğlu, “Evlatlarınızı okutmak için fedakarlık yaptınız ama bugün ne mutlu sizin evlatlarınız mevzun oluyor. Bugün yeni bir hayata başlıyorlar sizleri tebrik ediyorum. Sizler çok güzel bir üniversitede okudunuz. Dünyanın en güzel şehirlerin biri olan Alanya’da eğitiminizi sürdürdünüz. Üniversitemiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Yeni fakülteler açıyoruz. Şimdi yeni bir kampus kuruyoruz ve inşaatına başlıyoruz. Sizler önümüzdeki yıllarda Alanya’ya geldiğiniz zaman üniversitemizi ziyaret edeceksiniz ve bu üniversitenin dünyada bir marka olduğunu göreceksiniz bunun için çalışıyoruz. Bugün mevzun olan öğrencilerimiz bir hayat doğru adım atacak. Elbette devlette çalışan arkadaşlarımız olacak, kendi işini kuran olacak, özel sektörde çalışan olacak. İnşallah Dışişleri Bakanlığı’na da tercih eden kardeşlerimiz olur. Ne yaparsanız yapın biliyoruz ki siz bu vatana, bu millete ve bu devlette hizmet edeceksiniz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu ve protokol dereceye giren öğrencilere plaket ve çeşitli hediyeler verdi. Ardından okul birincisi olan Eda Çoban adlı öğrenci Çavuşoğlu ile birlikle okul kütüğüne isim plakasını çaktı.