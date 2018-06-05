Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmesinde, Türkiye-ABD ikili ilişkilerini, Münbiç Yol Haritası dahil Suriye meselesini ve diğer bölgesel konuları ele aldıklarını, genel anlamda siyasi çözüm başta olmak üzere Suriye’de ne yapacaklarını ve İran’da neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

"Güvenliği Türkiye ve ABD sağlayacak"

ABD’nin başkenti Washington’a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görüşmesine ilişkin bilgi vermek üzere bugün Antalya’da bir otelde medya temsilcileriyle biraya geldi. Bu ay içinde bir toplantıyı da Türkiye’de gerçekleştireceklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Yol haritasının birinci aşamasında ekiplerimiz bir hazırlık çalışması yapacak. Daha sonra uygulamaya geçeceğiz. Uygulamada YPG Münbiç’ten çekilecek. Buranın güvenliğini Türkiye ve ABD sağlayacak. Üçüncü aşama da birlikte buraları kimlerin yöneteceğine karar vereceğiz. Bu şekilde Münbiç istikrara kavuşacak. Daha sonra bunu YPG’nin hakim olduğu diğer alanlara da taşıyacağız. Ama öncelik Münbiç" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Umarım bunu uygularız. İki tarafta da kararlılık var. Bildiğiniz gibi 2016 yılında ABD’nin o dönemdeki yönetimi ve başkanı Obama, bize defalarca YPG’nin Münbiç operasyonunun hemen ardından bu şehirden çekileceğini söylemişti. Bu söz tutulmadı. YPG’ye destekleri arttı, silah desteği de verdiler. YPG işgal ettiği alanları genişletti ve Suriye topraklarının yüzde 25’ini ele geçirdi" diye konuştu.

"İlişkilerimizi tekrar rayına koymak için bir fırsat"

Tillerson’un da Ankara ziyareti olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konularda adım atma konusunda bir mutabakat sağlamıştık ve bu noktaya geldik. Atacağımız adım esasen hem Suriye’nin geleceği için önemli hem de ABD ile bozulan ilişkilerimizi tekrar rayına koymak için bir fırsat. Bu yüzden bu yol haritasının tam olarak uygulanması gerekiyor. Bunu da konuştuk. Her iki tarafta bu kararlılık var. FETÖ konusunda, ’Sizden gelen belgeleri ciddiye alıyoruz’ dedi. İlave bilgileri de gönderiyorsunuz. O konuda da dedik ki, belge geldi gelmedi, eksiği var olmaz. Çalışma grubu içinde arkadaşlarımız otursun, bize söyleyin nesi yanlış? Nesi usulüne uygun değil? Öğleden sonra ön hazırlık toplantısını ekiplerimiz yaptı."

Daha önce ABD’den farklı kurumlardan, farklı bakanlıklardan farklı açıklamalar geldiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Bu da bizi rahatsız ediyordu. Yine diğer taraftan tabi sık sık değişiklikler oldu. Gerekli atamalar yapılamadığı için henüz daha Ankara’ya büyükelçi de atanamadı. Sadece Ankara değil, 40 kadar ülkede büyükelçi yok. Bir boşluk oldu. Bizim arkadaşlarımız karşılarında muhatap bulamadığı dönemler de oldu. Pompeo CIA direktörlüğü yaptı, hassasiyetlerimizi çok iyi biliyor. Ve ticari bir geçmişi de var. Tüm bunlar bir avantaj. Tüm kurumlarla da iyi diyaloğu var. Uygulayıcılardan bir tanesi askerler olduğu için, onların da kendi aralarındaki uyum bu yol haritasının başarılı bir şekilde uygulanması için önemli" dedi.

Çavuşoğlu, "Net bir şekilde söylüyoruz. Ön hazırlık toplantısı 0-10 gün diyoruz, 6 ayı bulmayacak bir süreç diyoruz. Burada oyalamaca yok. Türkiye ya da ABD ben imzayı onayladım ama vazgeçtim derse bir yol haritası akamete uğrar. Aksi taktirde aylardır tartıştığımız çalışma gruplarının içinde, askerlerin olduğu, bizlerin olduğu, savunma bakanlığının olduğu bir çalışma ve yol haritası. 6 aydan çok daha önce bitecek. Teknik ekipleri bizim belirlediğimiz yol haritasını nasıl uygulayacaklarını konuşacaklar. Bundan sonra şöyle mi olacak, böyle mi olacak değil. Yol haritasının hazırlığını yapacaklar."

"Silahlar YPG’den alınacak"

Ön hazırlığı açıklayan Çavuşoğlu, "Bizim askerlerimiz oraya ne zaman gidecek? Kimlerden oluşacak? YPG çekilirken kim nezaret edecek? YPG çekildikten sonra boşluk olmaması için burada nasıl görev yapacaklar? Görev paylaşımı nasıl olacak? Bu sırada da yine kim yönetecek? Yönetimde kimler olacak? Bir kriterimiz var, nüfus yapısı. Her şehrin demografisi kriter olarak alınacak. Yalnız YPG geldikten sonra değil, savaş başlamadan önceki nüfus yapısı kriter olarak alınacak. Bunlar teknik çalışmalar. Tabii ki silahlar alınacak YPG’den alınacak" diye konuştu.