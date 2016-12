Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da yaptığı açıklamada "Suriye’de tekrar bu ateşi körüklemek isteyen gruplarda ülkeler de var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Alanya ilçesinde Alanya Devlet Hastanesi Danışma ve Tedavi Merkezinin (DAM-TE) açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Çavuşolu, Türkiye’nin Halep’teki 50 bin insana yardım ettiğini söyledi. Halep’te 50 bin insanın çoluk çocuk sıkıştığını ifade eden Çavuşoğlu, "Feryatlar yükseldi, bize mesajlar geldi. Türkiye’den başka o 50 bin kişiyi kurtarmak için kılını kıpırdatan oldu mu? 3.2 milyar dolar insani yardım yapıyoruz. ABD’den sonra ikinci sıradayız. Ama milli gelire göre kıyaslandığında ABD’nin önüne geçiyoruz. İnsani yardımda dünyada birinci sıradayız. Orada bir yangın var onu da durdurmamız gerekiyor. Tüm zorluklara yaklaşık 50 bin kişi otobüslerle taşındı, 5 bin kişi kendi imkanlarıyla ateşkes sağlanınca oradan çıktı. Bunlara şimdi insani yardımı da biz ulaştırıyoruz. AB’nin Türkiye’deki Suriyelilere 3 milyar Avro vereceğiz diye yılan hikayesine döndü ama gelen bir şey yok. Biz Kızılay ve AFAD’la yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Her gün onlarca tır yardıma gidiyor. Her türlü ihtiyacını karşılamak için milletimiz seferberlik halinde. Bundan şeref ve onur duyuyoruz" dedi.



Suriye’deki ateşkes

Halep’teki yangının durdurulması gerektiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Ateşkes sağlamamız, siyasi çözüme gitmemiz gerekiyor. Başından beri beş senedir biz bunu söylüyoruz. Hiçbir zaman Suriye’de askeri çözümden yana olmadık. Siyasi çözümden yana olduk. Ne olması gerektiği konusunda yapılan toplantılara bizim görüşlerimiz kayıtlıdır. Türkiye’nin görüşleri nettir. DAEŞ’e mücadelede, Suriye’de ateşkes ve insani yardım noktasında nettir. Biz hiçbir zaman askeri çözümden değil siyasi çözümden yana olduk. Suriye’nin toprak bütünlüğü, sınır bütünlüğü, milli birliği beraberliği istikrarı konusunda bizim kadar net konuşan ve somut öneriler ortaya koyan başka ülke olmadı. Ama biz toplantılara katıldık, kararlara destek verdik hiçbiri uygulanmadı. Halep’teki insanların kurtarılması noktasında işbirliği yaptığımız Rusya ile tekrar ateşkes ve siyasi çözüm konusunda oturduk çalıştık. Ama arazideki tüm muhalif grupları Ankara’ya getirdik, onlarla da görüştük Ruslarla da görüştürdük. Kolay olmuyor dün itibariyle bir mutabakat sağladık" diye konuştu.



"Suriye’de tekrar bu ateşi körüklemek isteyen gruplar da ülkeler de var"

"Bu mutabakatı kıskanıp Suriye’de tekrar bu ateşi körüklemek isteyen gruplar da ülkeler de var" diyen Bakan Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunun da kolay olmadığını biliyoruz. Biz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde biz vizyon ortaya koyduk. Belki Cumhurbaşkanımız on gün içinde on kere Putin’le, ben de Lavrov’la görüştüm. Üç gün içinde İran Dışişleri Bakanı ile 20’den fazla görüştüm. İkili mesele değil, hep Suriye konusunu, ateşkes, siyasi çözümü görüşüyoruz. Siyasi çözüme gidelim bu zulüm ve katliamın bitmesini istiyoruz, bunun için çalışıyoruz. İki mutabakat sağladık biri ateşkes bunu tüm Suriye’ye yaymak, ikincisi siyasi müzakereleri başlatarak inşallah bir mutabakat sağlanması ve Suriye’nin milli birlik ve beraberliğine katkı sağlamaktır. Bölgemizdeki barış ve istikrar için çalışıyoruz."