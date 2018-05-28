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28 Mayıs 2018 11:48

Bakan Çavuşoğlu: “Turizmde hedef, 50 milyon turist, 50 milyar gelir”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Turizmde hedef, 50 milyon turist, 50 milyar gelir.

Bakan Çavuşoğlu: “Turizmde hedef, 50 milyon turist, 50 milyar gelir”

28 Mayıs 2018 11:48

Turizm Bakanlığı’nın kapatılacağı ile ilgili tartışmalar doğru değil” dedi.


Antalya’nın Belek Bölgesinde bir otelde düzenlenen ‘Kamu taşınmazları üzerindeki turizm yatırımlarının sürelerinin uzatılmasına ve satışına ilişkin yönetmelik’ konulu toplantısına Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel katıldı. Bakan Çavuşoğlu, turizm sektörü değişik sebeplerden dolayı zora girdiği zaman ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, “Önceden en az 750 yolcuyla gelen gemilere destek veriliyordu, şimdi ise 100 yolcuyla gelenlere de destek veriliyor. 2018-2019 için yolcu getiren gemilere destek kararı alındı” dedi.


Turizmde hedeflerinin 50 milyon turist, 50 milyar gelir olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz. Son 2 yılda yaşadığımız sıkıntıları aşmaya başladık. Turizm sayısında artış var. Kişi başına düşen geliri arttırmak için turizmi 12 aya yaymamız lazım. Turizmcilerde kendi otel kalitesini arttırıp, ortak bulacaklardır ve gelir artacaktır” diye konuştu.



“Turizm Bakanlığı kapatılmayacak”


Bu yıl 38 milyon turisti yakalama söz konusu olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:


“Böyle önemli bir sektör ülkemizin milli geliri içinde önemli var. Son günlerde Turizm Bakanlığı’nın kapatılacağına dair tartışmalar duyuyoruz. Bu tartışmalar özellikle sosyal medya üzerinden duyuyoruz. Bu tartışmaların doğru olmadığını size vurgulamak istedim. Yeni yapılanmada iki şey düşünüyoruz. Biri, Turizm Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı birlikte mi olmalı? Ayrı mı olmalı? Bununla ilgili farklı görüşler var. Bizim bir gayemiz var. Tüm kurumlarda olduğu gibi Turizm Bakanlığını da daha dinamik hale nasıl getirebiliriz? Sistemi nasıl yenileyip, güçlendirebiliriz? Bunun gayreti içindeyiz. Yönetmelik değişecekse yönetmelik, kanun değişecekse seçimlerden sonra biz gereğini yaparız.”


Toplantı, turizmcilerin sunumlarıyla devam etti.




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