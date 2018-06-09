Alın teri kurumadan emeğin karşılığını veren belediye olduklarını belirten Başkan Türel, “Alın terini almak için aylarca bekleyen Büyükşehir Belediyesi’ni Allah bir daha Antalya’ya göstermesin” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye personeli için sahur sofrası kurdu. İtfaiye Daire Başkanlığı alanında kurulan sahur sofrasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, belediye bürokratları ile merkez ve ilçelerden çok sayıda itfaiye personeli katıldı.

İtfaiye personeline seslenen Bakan Çavuşoğlu, birlikte sahur yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. İtfaiye erlerinin Antalya için, şehirler için, orman ve canlılar için canını hiçe sayarak görev yaptığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, “Bu uğurda şehitler verdiniz. Tüm itfaiye şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Orman yangını olduğu zaman bu iş ormancının işi demiyor hemen koşuyorsunuz. Sizin yaptığınız iş ateşten bir gömlek giymek. İşini, vatan ve millet aşkıyla, korkmadan, cesaretle yapan, vatanı, milleti ve halkı için ölüme giden, inandığı yolda giden herkes için bu tarif geçerli” dedi.

Türkiye’nin sıçrama zamanı

16 yıldır Türkiye’deki yangınları söndürmek için çalıştıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Hamdolsun 16 yılda ülkenin birçok sorununu çözdük. Sadece Türkiye’nin değil, etrafımızdaki yangınları da söndürmek için uğraşıyoruz. Suriye’de, Halep’te ateşkes için çatışmasız bölge oluşturmak için çaba sarf ettik. Terörle mücadele ettik. Ülkemizin güvenliği için gerekeni yaptık. İnsani yardımlarda şu anda dünyada birinci sıradayız. 16 yılda ekonomimiz 4 kat büyüdü. Türkiye olarak tüm şehirlerimizle, milletimizle çok daha güçlü olmamız lazım. Geldiğimiz nokta çok iyi. Türkiye’nin sıçrama zamanıdır, vakit Türkiye vaktidir” diye konuştu.

Yaptık yine yaparız

Antalya’nın 2009-2014 yılları arasında 15 sene geriye gittiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Başlatılan projeler durdu. Tamamlansaydı Antalya geriye gitmezdi. Bugüne kadar yaptıklarımız yeni Türkiye için bir başlangıç, bir temel. Hedeflerimiz var. 2023, 2053, 2071… 16 senede çok şey yaptık. Her yerde hastane yaptık. Antalya’ya bin yataklı şehir hastanesinin ihalesini yapacağız. Hep birlikte açılışını yaparız. Yolların alasını yaptık. 79 yılda 6 bin km duble yol yapılmış, biz 16 yılda 20 bin km duble yol yapmışız. Mega projeler köprüler, tüneller, hızlı tren projeleri. Yaptık, ‘Yine yaparsa Ak Parti yapar’ diyoruz” dedi.

Sahada da masada da güçlüyüz

24 Haziran’da yeni bir sisteme geçileceğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Türkiye’nin istikrarı ve kalkınması için çok önemli. Türkiye’nin ve Türk milletinin 2 asır sonrasının temeli olacak. Daha güçlü olmak için devletin, hükümetin, meclisin güçlü olması lazım. FETÖ’nün bozduğu yargıyı düzeltmemiz lazım. 15 Temmuz’da bu millete, bayrağa, devlete sahip çıktık. 24 Haziran’dan sonra sıçrama devri başlayacak, vakit Türkiye vakti. Diklenmeden dik durmayı başardık. Sahada da masada da güçlüyüz. Antalya’mızı da geliştireceğiz, güzelleştireceğiz” dedi. Bakan Çavuşoğlu, itfaiye erlerinin Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Türel: Mücadeleniz filmlere konu olur

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de “mesai arkadaşlarım” diye seslendiği itfaiye personelinin cefakar, vefakar çalışanlar olduğunu söyledi. İtfaiye personelinin canları pahasına görev yaptığını kaydeden Başkan Türel, “Antalya için sadece yangın söndürmüyorsunuz. Damda sıkışmış bir kediyi kurtarmaktan tutun, falezlerden yuvarlanmış bir insanı kurtarmaya kadar, insan hayatına temas eden, insan hayatının dışında bir ağacı, bir hayvanı bile gözünüz gibi gözetiyorsunuz. Memleketimiz için, Antalya’mız için ortaya koyduğunuz performans ve gayret hiçbir şeyle ölçülmez. Ne parayla, ne pulla ölçülür. Antalya’da zaman zaman istenmeyen, ciğerlerimizin yandığı orman yangınlarında dumanların içinde verdiğiniz mücadeleniz acaba dumanların içinden çıkacak mı endişesi ile gözü yaşlı oralarda sizleri heyecan içerisinde beklememiz, bizlerin orada hiçbir şeyi görmeden canınız pahasına o gayreti ortaya koymanız, filmlere konu olacak büyük kahramanlıkları ortaya koyuyor” dedi.

42 metreye yükselen araç alacağız

İtfaiye personelinin kullandığı araçların yıllarca ihmal edildiğine de dikkat çeken Başkan Türel, “Bir taraftan teknolojik imkanları kullanmaya çalışıyorken, diğer taraftan senelerce ihmal edilmiş itfaiye ekipman ve malzemelerini yeniden takviye etme gayretlerimizi düşündüğümde hayretler içerisindeydik. Biz 2004 senesinde ilk göreve geldiğimizde Antalya İtfaiyesi’nde 1989 yılında alınmış araçlarla hizmet vermeye çalışılıyordu. Ta ki 2007’ye kadar. Çok iyi hatırlıyorum, itfaiyedeki çalışanlarımızın yangına dayanıklı giysileri bizim dönemimizde alınmıştı. Tabii eksiklerimiz çok, imkanlarımız kısıtlı. Ama her şeye rağmen kısıtlı bütçe imkanlarıyla itfaiyemize de bir taraftan takviye etme gayretlerimiz sürüyor. Şimdi en uzun merdivenli araç 42 metreye kadar çıkabilecek yeni merdivenli araçlarımızı da inşallah itfaiyemizin hizmet kadrosuna katmış olacağız” diye konuştu.

Çalışan kadrolara ihtiyaç varmış

Ramazan ayının rahmet ve bereketle geldiğini hatırlatan Başkan Türel, “Biz çalışanımızın alın teri kurumadan emeğinin karşılığını veren belediyeyiz. Göreve başlamadan önce Antalya Belediyesi personeline ikramiye, fazla mesai vs. 7.8 milyon TL borcu olan, maaşlarını zamanında ödeyemeyen, 6 ay taşeron işçisinin maaşını ödeyemeyen, eli süpürgeli temizlik işçisinin, ‘Evime ekmek götüremiyorum’ diye bana ağladığı belediyeden, bugün bir kuruş fazla mesai borcu, ikramiye borcu olmayan bir belediye olma noktasına geldik. Demek ki gayret edince oluyormuş. Personelimizin alın teri kurumadan emeğinin karşılığının ödenmesi için iş bilen çalışkan kadrolara ihtiyaç varmış. Aslında her şey aynı. Sadece zihniyet değişti. Alın terini almak için aylarca bekleyen Büyükşehir Belediyesi’ni Allah bir daha Antalya’ya göstermesin” dedi. Başkan Türel, itfaiye personelinin Kadir Gecesi’ni de kutlayarak, Bakan Çavuşoğlu’na da birlikte sahur yapma imkanı tanıdığı için teşekkür etti.

Ayağınıza taş değmesin

Ak Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç de itfaiye personelini selamlayarak, “Yaptığınız iş gerçekten kutsal. Hayat kurtarıyorsunuz. Allah ayağınıza taş değdirmesin” diye konuştu.