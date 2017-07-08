Bakan Çavuşoğlu’dan Antalya’ya müjdeler

Çavuşoğlu, “Antalyamızın dört bir yanında yatırım yağmuru devam ediyor. Seçim dönemlerinde verdiğimiz vaatlerin yerine geliyor olması hepimizi mutlu ediyor” dedi.

Son yıllarda yakaladığı büyüme ile hizmet alımını da büyüten Antalya’ya kazandırılan yeni yatırımlar hakkında bilgiler paylaşan Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara’da yatırımları yakından takip eden AK Parti Antalya Milletvekillerine de teşekkür etti. Çavuşoğlu yeni projeler ve projelerin yatırım süreci hakkında Gazipaşa’dan Kaş’a kadar Antalya’nın ihtiyacı olan tüm projelerin kazandırılmasında gayret sarf eden AK Parti kadrolarının dur durak bilmeden çalışarak yoluna devam ettiğini belirtti.

“Yatırım yağmuru devam ediyor”

Devam eden ve ihale edilecek yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu şunları söyledi “ Antalyamızın dört bir yanında yatırım yağmuru devam ediyor. Seçim dönemlerinde verdiğimiz vaatlerin yerine geliyor olması hepimizi mutlu ediyor. Korkuteli -Elmalı ilçelerimiz arasındaki yol çalışmalarımız başladı. Bölgemizi ilgilendiren bir diğer önemli yatırım Korkuteli Kozağacı Göleti sulamasının 18 Temmuz’da ihalesi yapılacak. Bu göletimizin yapılmasıyla inşallah 777 hektar tarım arazisi basınçlı borulu sistemle sulanacak. Yine Burdur ayrımı Kızılkaya-Korkuteli yolu 49 km bölünmüş yol ihalesi 27 Temmuz’da yapılacak. Kalkan-Sütleğen-Elmalı yolunun da 20 km’lik genişletme çalışmaları ihalesi de önümüzdeki hafta yapılacak. Ağustos ayında Dim Barajı Sulaması 2. kısım yapım işi ihalesi yapılacak. Alanya trafiğimizi rahatlatan Türk Telekom ve Ticaret Lisesi kavşakları planlanandan çok önce tamamlanarak hizmete açıldı. Alanya SGM binasının yeniden ihale edilerek en kısa zamanda tamamlanabilmesi için ödenek aktarıldı. Eğitim alanında ise spor lisesi, Gazipaşa ve Kepez’de Fen Lisesi açılışlarının onayları alındı. Cevizli- Akseki arasındaki 17 km’lik yolumuz ihale edildi. Gündoğmuş ve Kemer’de 5 adet tarihi köprünün restorasyon ihalesi yapılacak. Son olarak Kaş devlet hastanesinden itibaren 2 km’lik yolu bölünmüş yola çevrilme ihalesi de yapıldı”