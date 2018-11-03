Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD ile yaptırımların karşılıklı kaldırılmasına ilişkin açıklama

ANTALYA (İHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaptırımların karşılıklı olarak kaldırılmasıyla ilgili, "Yaptırım kararının ne kadar yanlış olduğunu vurgulamıştım. Hiçbir faydası olmamıştır. Gereksiz bir adımdı. Biz de ABD'nin aldığı karara karşılık vermiştik. Biz bu tür yaptırımları destekleyen bir ülke değiliz" dedi.

D-8 konseyi 18. Toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. D-8 toplantısını değerlendiren Çavuşoğlu, "Bugün 18'inci D-8 Dışişleri Bakanları toplantısını gerçekleştirdik. D-8'in dönem başkanlığını yürütüyoruz. Bu örgütün tekrar canlanması, daha etkin olması için çaba sarf ediyoruz. Özellikler üye sayısının artması, iş dünyasının daha aktif katılması için bugün değerlendirmelerde bulunduk. D-8 ticaret odaları başkanlığını da Türkiye yürütüyor. Bundan sonra iş dünyasının daha düzenli bir araya gelmesi, D-8 ülkeleri arasında ticaretin artması, takas odasının kurulması, milli paralarla ticaretin başlaması için çalışmalarımız sürüyor. Tüm bunları gözden geçirme bakımından bu toplantı son derece faydalı olmuştur" diye konuştu.

ABD ile yaptırımların karşılıklı kaldırılması

Amerika Birleşik Devletleri ile yaptırımların karşılıklı olarak kaldırılmasını değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Yaptırım kararının ne kadar yanlış olduğunu vurgulamıştım. Hiçbir faydası olmamıştır. Gereksiz bir adımdı. Biz de ABD'nin aldığı karara karşılık vermiştik. Biz bu tür yaptırımları destekleyen bir ülke değiliz. Bir tek Birleşmiş Milletlerin yaptırım kararlarına uymak durumundayız. Bunun dışındaki yaptırımlara karşıyız. ABD bu kararından vazgeçmek istedi. Geçtiğimiz günlerde bizi aradılar, 'Karşılıklı olarak kaldırma konusunda hazır mısınız?' dediler. Biz zaten bunu yanlış bulduğumuz için, ‘Siz ne zaman kaldıracaksanız, biz kaldırırız' dedik. Dün bu konuda adımlar atıldı, gerekli yazışmalar yapıldı. İlgili kurumlara ABD'li iki bakan hakkında yaptırım kararını kaldırdığımızı eş zamanlı olarak bildirmiş olduk" şeklinde konuştu.