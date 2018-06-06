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06 Haziran 2018 18:50

Bakan Çavuşoğlu’ndan esnaf ziyareti

Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu’ndan esnaf ziyareti

06 Haziran 2018 18:50


Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Antalya’da ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akçan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, sonrasında AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç ile birlikte Konyaaltı ve Güllük Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu.


Tek tek işyerlerine giren Çavuşoğlu, esnaflara ‘hayırlı işler’ dileğinde bulundu vatandaşlarla sohbet etti.




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