Bakan Elvan, "Güvenlik güçlerimiz bu hainlere bir bir haddini bildiriyor. Biz bunu yaparken bakıyorsunuz birileri suyu bulandırmaya çalışıyor. O SİHA’lar sadece teröristleri vuruyor. İşleri güçleri suyu bulandırmak. Biraz milli olsalar bu yalanlarla birilerini korumaya çalışmazlar PKK’nın katlettiği sivilleri konuşmuyorlar. Gündemde tutmuyorlar. Yasin Börü ve Eren Bülbül’ü hiç dile getirmezler" dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle organize edilen ve bu yıl 8’incisi düzenlenen YÖREX fuarının açılışına katılmak için Antalya’ya gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti İl Başkanlığında partililerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Mitinginde söylediği ‘Bizim Şarkımız’ şiirini okuyarak konuşmasına başlayan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kıyamete kadar Türkiye’nin başının yere eğilmeyeceğini ifade etti. Onurlu bir şekilde bu coğrafyada olacaklarını dile getiren Elvan, "AK Parti bir yeniden diriliş hareketidir. Medeniyet hareketidir. Bir vicdan hareketidir. Sizler bu hareketin mensubu olarak güçlü Türkiye’nin temellerini atıyorsunuz. Ülkemizin kalkınması, güçlenmesi için çalışırken dünyanın vicdanı olmaya devam ediyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Türkiye büyüdükçe coğrafya üzerinde emeli olanlardan çatlak sesler çıkıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın Antalya’nın üzerine titrediğini belirten Bakan Elvan, verdikleri her sözün arkasında olduklarını dile getirdi. Bakan Elvan, Türkiye’nin ekonomisinin büyümeye devam edeceğinin de altını çizdi. Elvan, "’Türkiye istikrarsızlaşacak’ diyorlar. Türkiye inadına istikrara kavuşuyor. Türkiye ekonomisi küçülecek diyorlar ama büyümeye devam ediyor. Türkiye terörle mücadelede aciz kalacak diyorlar. Türkiye terör odaklarına göz açtırmıyor. 15 Temmuz’da küresel güçlerin maşası hain FETÖ şebekesine geçit vermeyen bu milleti Allah’ın izniyle kimse dize getiremeyecek. 2023 hedeflerimizi gerçekleştirerek, huzurdan, kalkınmadan, gelişmeden taviz vermeden Türkiye’nin gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Türkiye büyüdükçe coğrafya üzerinde emeli olanlardan çatlak sesler çıkıyor. Türkiye büyüdükçe geçmişi kanlı ve karanlık bir takım demokrasi havarilerinden çatlak sesler çıkıyor. Okyanus ötesindeki terörist başıyla ve Kandil’deki terör başlarından ortak ses çıkıyor. Çatlasalar da patlasalar da bu şarkı burada bitmeyecek" şeklinde konuştu.

"FETÖ darbe girişimi başka ülkede olsa ekonomi allak bullak olur"

Türkiye’nin geleceğin dünyasında kendi saygın yerini almaya devam edeceğini söyleyen Bakan Elvan, "Ekonomimiz adeta düşman çatlatıyor. 2016 yılında FETÖ’cü hainler tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimini yaşadık. Böyle bir girişim başka bir ülkede olsa ekonomi allak bullak olur ama Türkiye ekonomisi bu ağır travmayı hızla atlattı. Hükümet olarak tedbirlerimizi aldık. Üreticimizi ve sanayicimizi hızla ve kararlılıkla devreye soktuk" dedi.

"O SİHA’lar sadece teröristleri vuruyor"

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun twitter hesabından paylaştığı mesajla silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) sivil vatandaşların vurulduğu iddiasına sert tepki gösteren Bakan Elvan, şunları söyledi:

"Bir yandan FETÖ bir diğer yandan PKK, bir diğer yandan DHKP/C ve onlara destek veren güçleri bir yığın terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Topyekün olarak aynı amaç doğrultusunda ülkemize saldırıyorlar. Ne kadar saldırılarsa saldırsınlar hepsini hakkından geldik, geliyoruz, geleceğiz. Karşılarında bir kabile devleti yok. Karşılarında çağ açıp kapatmış Fatih’in, Avrupa’yı titretmiş Kanuni’nin, Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmuş Mustafa Kemal’in torunları var. Karşılarında adam gibi adam 7 düvele karşı dimdik duran Recep Tayyip Erdoğan var. Karşılarında sizler varsınız. Allah’ın izniyle bunlara bugüne kadar pabuç bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız. Güvenlik güçlerimiz bu hainlere bir bir haddini bildiriyor. Biz bunu yaparken bakıyorsunuz birileri suyu bulandırmaya çalışıyor. Ana muhalefetten biri çıkmış ’silahlı insansız hava araçları (SİHA) sivilleri vuruyor’ diyor. O SİHA’lar sadece teröristleri vuruyor. İşleri güçleri suyu bulandırmak. Biraz milli olsalar bu yalanlarla birilerini korumaya çalışmazlar PKK’nın katlettiği sivilleri konuşmuyorlar. Gündemde tutmuyorlar. Yasin Börü ve Eren Bülbül’ü hiç dile getirmezler. Milletimiz onların bu yaptıklarına şahitlik ediyor. Yine onlara milletimiz gereken dersi demokrasi çerçevesinde sandıkta verecektir."

"Antalya bir marka ve dünya şehri"

7 Haziran’da Antalya’da vermiş oldukları sözlerin olduğunu söyleyen Bakan Elvan, "Bu sözlerin hep arkasında olduk. Bugüne kadar da bir Antalya milletvekili gibi Antalya’nın her bir projesini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte takip ediyoruz. Ağzımızdan ne çıkmışsa ve söylemişsek her birini yerine getiriyoruz. Ve getirmeye devam edeceğiz. Antalya bir marka ve dünya şehri. Hangi açıdan bakarsanız bakın turizmle sanayisiyle gerçekten dünyada marka diyeceğiniz ender şehirlerden bir tanesi. Bugün Antalya’ya 300’ün üzerinde destinasyondan uçakla geliyor. Şuan itibariyle 8 milyon turist ziyaret etmiş. Yıl sonu itibariye 10 milyon hedefine inşallah ulaşacağız. Asıl hedefimiz 2014 yılı hedeflerini aşarak 12 milyon hedefine ulaşmak. Onu da inşallah aşacağız."

"Desteklerinizle çift kanatlı olduk"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın 7 Haziran seçimlerinden önce Antalya’ya verdiği sözlerin olduğunu söyleyen AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, Antalya için hayal projelerin temellerinin atıldığını söyledi. Sümer, "Bakanımızı burada görünce 7 Haziran’daki tempo aklıma geldi. Seçimden önce 643 tane verdiğimiz sözler var. Hem bakanlık hem vekilliğiniz döneminde verdiğiniz sözlerin arkasında oldunuz. Antalya ilk defa sizin döneminizde çok güçlü yatırımlar aldı. Hayal projelerin temelleri atıldı. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve sizin desteklerinizle çift kanatlı olduk. Antalya’ya yapılan yaptırımlarda destekleriniz oluyor. Antalyalılar olarak şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Ziyarette Bakan Elvan’ın yanı sıra AK Parti Antalya Milletvekilleri Gökçen Özdoğan Enç, Atay Uslu ve İbrahim Aydın, Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, ilçe başkanları ve partililer yer aldı.