Bakan Ersoy, Antalya’da bir otelde, turizm değerlendirme toplantısında turizmcilerle bir araya geldi. Bakan Ersoy’a, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti. Bakan Ersoy, bakan olarak ilk resmi ziyaretini Antalya’ya yaptığına dikkat çekerek, bunun sebebinin Antalyalı olmasının değil, kentin turizmde lider olması olarak nitelendirdi.

Antalyalı olarak Antalya’nın turizmde katettiği yoldan gururlandığını ifade eden Bakan Mehmet Ersoy, "Yeni dönemde cumhurbaşkanlığı yönetim sistemde, Türkiye’yi ve sektörleri farklı hedeflere çok daha hızlı ve farklı bakış açısıyla taşımak için alışık olmadığımız bir atama sistemine geçildi. Kritik bakanlıklarda sektöründe uzmanlaşmış kişiler bakanlık görevime dahil edildi. Turizm sektörü açısında da desteklerle bu uygulamanın başarılı olduğunu hep birlikte kanıtlamamız gerekir. Atandığım günden beri çok büyük destek ve beklentiniz var. Bir tek beni öne sürerek değil hep birlikte ileri adım atacağız. Hepimiz taşın altına elimizi koyacağız" diye konuştu.

"Kimse aracı koymasın, dosyaları biz hızlı şekilde sonuçlandıracağız"

Yeni dönemdeki hedef ve beklenen değişiklikler hakkında bilgiler veren Bakan Ersoy, "Her şeyden önce hızlanacağız.Yeni sistemin ana prensibi hızlanmaktır. Hızlı hareket edeceğiz. Bakanlıkta bekleyen birikmiş ne kadar dosya varsa hızlı şekilde sonuçlandıracağız. Kanunlar ve mevzuatın öngördüğü oranda olumlu, engellenenleri de bekletmeyip sizlere hızlı bir şekilde ileteceğiz. Bu sebeplerden olmuyor, şu şekilde olabilirse diyeceğiz, hızlı şekilde sonuçlandıracağız. Artık hiçbir dosya oyalanmayacak, çok hızlı şekilde sonuçlanacak. Sizden ricam lütfen kimse aracı koymasın, direkt bakanlığa normal takibini yapsın. Biz herkesin dosyasını hızlı bir şekilde takip edip, hızlı şekilde sonuçlandıracağız" ifadelerine yer verdi.

"Teşvike ihtiyaç yok"

Bakan Mehmet Ersoy,"Tabi ki teşvikler ve destekler turizmi kıpırdatıyor ama nihai sonuç için teşvik ve destekten çok daha önemlisi lazım. Turizm sektörü olarak gerek oluşturduğumuz döviz girdileri, gerekse oluşturduğumuz büyük istihdam düşünüldüğünde biz teşvike dayalı bir sektör ve bu şekilde anılmak istemememiz gerekiyor. Bence en büyük teşvik turizmciler için turizmin önündeki engellerin kaldırılması olması lazım. Sizi frenleyen, tutan engelleri biz devlet ve bakanlık olarak hızlı şekilde ortadan kaldırırsak işi bilen turizmcinin teşvike ihtiyacı yok. Teşvik dediğiniz şey taşıma suyla değirmen döndürmektir" dedi.

"Hızlı çalışacağız"

Turizmcinin yavaş bir çarkın içinde kalmamasını, çok hızlı hareket etmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Mehmet Ersoy, "Önce Avrupa’da, daha sonra dünyada yakalamamız gereken rakiplerimiz var. Biz artık çıtayı yukarı koymamız gerekir. Türkiye artık turizmdeki ilk aşamaları tamamladı. Bundan sonra yeni bir hikaye yazmamız gerekiyor. Bu hikayeyi de teşviklerle yazmayız. Bu hikayeyi kendi becerilerimizle yazacağız. Kendimize güveneceğiz. Önümüzdeki engelleri kaldırmak benim işim. Sizlerle birlikte bu engeli hızlı şekilde kaldıracağız, çok hızlı şekilde yol almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tanıtım politikasında köklü değişiklikler yapılacağını işaret eden Bakan Ersoy, çağa uygun yeni tanıtım politika anlayışının sektöre kazandırılacağını belirtti.

Nitelikli turizm ve turist

En önemli konulardan birinin turizm gelirleri olduğuna değinen Bakan Ersoy, "İlk 6 aylık veriler açıklandı ama benim için rakamların çok önemi yok. Mass (kitle) turizmi ile Türkiye işe başladı ve önemli bir başarı hikayesi yazdı. Ama artık mass turizmle övünmemiz gerekiyor. Bizim ikinci aşamaya geçmemiz gerekiyor, bu da söylemesi kolay yapması çok zor bir şey. Artık nitelikli turizme, nitelikli turiste odaklanmalıyız. Bunun için her şeyden önce arz talep dengesini talep yönünde lehimize bozmamız gerekiyor. Yeni pazarları geliştirmeliyiz. Pazara göre ürün oluşturacağız. Biz ısrarcı olmayacağız. Biz misafire göre ürün geliştirmek zorundayız. Ürünümüzü misafirin isteklerine göre dizayn edeceğiz. Üründe yetmez, otelleri kastetmiyoruz, bölgenin tamamı ürünün parçasıdır. İkinci aşamada ülkenin tamamı ürünün parçası. Herkes farkında olmadan turizmin içinde yer alıyor. Herkesi belli bir bilinç altında bilinçlendirmeli ve eğitmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

"Yüzde 8 hedefi"

Turizmde en kolay yapılan şeylerden birinin şikayet etmek olduğuna dikkati çeken Bakan Mehmet Ersoy, "Türk toplumu olarak şikayeti kolay yapıyoruz. Şikayet anayasal hakkımızsa o zaman uyarma görevini de yapmamız gerekir. Yanlış yapanı herkes uyarmak zorunda ki şikayet etme hakkını kendinde bulsun. Bu bilinci yaymamız gerekiyor. Kişi sayısı dediğim gibi artık öncelikli hedefimiz değil, turizm gelirlerinin GSMH’daki payı yüzde 4, bizim hedefimiz yeni dönemde bu oranı yüzde 8’e getirmek lazım. İkiye katlamamız gerekiyor. Bu ulaşılması güç bir hedef değil. Avrupa’da hedef aldığımız ülkelerde bu oran yüzde 12’lerde. 50 milyon turist, 50 milyar dolar gibi bir hedefi değiştiriyorum, GSMH’daki payımız yüzde 4’den 8. Ana hedefimiz bu olmalı. Havuzdaki pasta payını ikiye katlayarak gerçek bir başarı hikayesi yazarız" dedi.

"Markalaşma vurgusu"

Turizmde markalaşmanın önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Ersoy, "Kendi dünya markalarımızı oluşturmak zorundayız. Yerel markamızın biri global marka oldu. Biz bakanlık olarak bununla ilerleyen markalarımızı destekleyeceğiz. Bunları teşvik edecek politikalar gerçekleştireceğiz. Turizmin ana kaynağı insan kaynağıdır. İnsan kaynağında da markalaşmamız lazım. Türkiye genç nüfusa sahip ama turizme yönelen genç sayısı çok az, bu bizim ayıbımız. Turizm sektörünü cazip sektör haline getirmemiz gerekiyor. Biz kendi marka insan kaynaklarını oluşturmamız gerekiyor. Aşçılar 20 bin liradan 50 bin liraya kadar maaş alan aşçılar var. Markalaştığı zaman sektörün diğer yöneticileri açısına kadar güzel olanaklar var. Bunları yetiştiremediğimiz için ithal ediyoruz. İnsan kaynağında ithalatın önüne geçmeliyiz. Kaynağımızı büyütüp ihraç eder hale gelmemiz gerekir. Gençlere turizmin bir fırsat kapısı olarak göstermeliyiz" diye konuştu.

49 yıl meselesi hakkında konuşan Bakan Ersoy, "Yeni yasa ile süreyi 49 yıllığına uzattık. Bir peşin 4 taksit haline getirdik. Hızlı şekilde başvurularınızı yapın. Bu fırsat bir daha ele geçmez" dedi.