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27 Temmuz 2018 17:55

Bakan Ersoy İbradı’da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İbradı ilçesindeki baba ocağında yakınlarının mezarını ziyaret etti.

Bakan Ersoy İbradı’da

27 Temmuz 2018 17:55


Kültür ve Turizm Bakanı olarak ilk resmi yurt içi ziyaretini Antalya’ya yapan Mehmet Nuri Ersoy, baba ocağı İbradı’yı ve hemşerilerini ziyaret etti. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte İbradılıları ziyaret eden Bakan Ersoy, hemşerilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Bakan Ersoy, ilk olarak İbradı’daki yakınların mezarlarını ziyaret ederek dua okudu. Bakan Ersoy, daha sonra vatandaşlarla sohbet ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’den Büyükşehir Belediyesinin İbradı’ya yaptığı hizmetler hakkında bilgi aldı.


Ormana’da asfalt çalışmalarının başladığını anlatan Başkan Türel, en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi. Başkan Türel, Ormana’da Büyükşehir Yasası’yla çok önemli hizmetleri, senelerdir kangren haline gelmiş meseleleri çözebilme şansları olduğunu kaybetti. Bakan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra Akse ilçesine geçti.




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