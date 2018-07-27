Bakan Ersoy, Antalya ziyareti kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i ziyaret etti. Belediye özel defterini imzaladıktan sonra konuşan Bakan Ersoy, Antalya’nın kendisini çok iyi kucakladığını belirterek, gösterilen ilgiden memnun olduğunu vurguladı.

Sorunları birlikte yaşadıklarını aktaran Bakan Ersoy, "Beraber de çözeceğiz. Beraber çözme fırsatı verdiler. Ortak akıl bir. İyi yanı işin Antalya’daki tüm bürokrat arkadaşlarımızın hepsi konularına vakıf. Sadece bir ivme kazandırmak gerekiyor. Hızlı bir şekilde çözeceğiz. Çok fazla konuşmaktansa icraatlarımızı göstererek takdir toplamak daha iyi diye düşünüyorum" dedi.

"Birlikte yürüyeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’nın bir evladının Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapmasının bu dönemde en büyük şansları olacağını dile getirdi.

Turizmdeki sorunların daha kolay çözüleceğini ifade eden Başkan Türel, "Turizm sektörü son 14-15 yılda bir başarı öyküsü yazdı. Efsane bir noktaya geldi ama yapacak çok iş var. Bu başarıyla yetinemeyiz, çok büyük hedeflerimiz var. Türkiye’nin 50 milyondan fazla rakamları karşılayabilecek hedefleri var. Antalya’nın 20 milyon hedeflerini yeterli görmemesi lazım. 2001’de ATSO Başkanıyken, ‘2008’de 8-10 milyon turist gelecek’ dediğimde herkes bana bıyık altından gülmüştür. Çok büyük hedeflere birlikte yürüyeceğiz. Antalya’mızı çok daha iyi noktalara hızlı şekilde taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.

Ziyarette Bakan Mehmet Ersoy, Başkan Türel’e, ‘Cam Negatiflerde İstanbul’un İzleri’ isimli kitabı hediye etti. Başkan Türel de Bakan Ersoy’a özel işlemeli vazo takdim etti.