Bakan Ersoy, Liman Caddesi’ne hayran kalırken Başkan Türel’i ise başarılı hizmetinden dolayı tebrik etti. Bir dükkana girip alışveriş yapan Bakan Ersoy, ’siftah yapalım’ diyerek havlu ve keçi sütünden yapılmış sabun aldı.

Bakan Mehmet Ersoy, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kemer AK Parti İlçe Başkanı İsmail Selami Minta, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, şirin ve gözde turizm ilçelerinden Kemer’i ziyaret etti. Bakan Ersoy ve Başkan Türel birlikte, Büyükşehir Belediyesi’nin 11 milyon TL’nin üstünde bir yatırımla yeniden hayat verdiği Liman Caddesi’ni gezdi. Cadde üzerinde bulunan esnafla bayramlaşarak sohbet etti.

Siftah yaptı

Bir dükkana girip alışveriş yapan Bakan Ersoy, ’siftah yapalım’ diyerek havlu ve keçi sütünden yapılmış sabun aldı. Bakan Ersoy, Liman Caddesi’nin yeni haline hayran kaldı. Vatandaşlara ve esnafa yeni caddeden memnun olup olmadıklarını soran Bakan Ersoy’a, Kemerli esnaf “Çok memnunuz. Çok güzel oldu. Başkanımız Menderes Türel Antalya için büyük bir şans” şeklinde yanıt verdi. Esnaf ziyaret anısına Bakan Ersoy’a Osmanlı bayraklarından oluşan bir plaket ve tespih hediye etti.

Türel’e teşekkür etti

Caddenin yeni halinin esnaf ve turizm için önemli bir katma değer olduğunu belirten Bakan Ersoy, turizmin daha iyi olması için nitelikli ürünler ortaya konulup nitelikli turistin ülke turizmine kazandırılması gerektiğini söyledi. Bakan Ersoy, Liman Caddesi’nde yaptığı muhteşem düzenleme için Başkan Menderes Türel’i tebrik etti. Turizme verdiği katkı için de teşekkür etti.

Sosyal medyadan paylaştı

Bakan Ersoy, Kemer Liman Caddesi ziyaretini sosyal medyadan da paylaştı. Bakan Ersoy Twitter’da, “Gözde turizm beldelerimizden Kemer’de Antalya Belediye Başkanımız @menderesturel ile birlikte turizm sektörümüzün sac ayaklarından biri olan çarşı esnafımızı ziyaret ettik, cennet ülkemizi tercih eden yabancı ziyaretçilerimizle sohbet imkanı bulduk” ifadelerini kullandı.