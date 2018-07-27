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27 Temmuz 2018 11:20

Bakan Ersoy, "Turizmde yüzde 30’luk artış" (1)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, turizmin ilk 6 aylık verilerinde geçtiğimiz yıla oranla ülke genelinde yüzde 30’luk bir artış olduğunu belirterek, 16 milyon genel, 6 milyon 328 bin turistin Antalya’ya geldiğini kaydetti.

Bakan Ersoy,

27 Temmuz 2018 11:20


Bakan Ersoy, Antalya’da bir otelde turizm sektörü değerlendirme toplantısında, turizmcilerle bir araya geldi.


Turizmdeki 6 aylık verileri açıklayan Bakan Ersoy, "6 aylık veriler geldi. Gurur verici rakamlar. Ülke genelinde geçen yıla oranla yüzde 30’luk turist sayında artış var. 16 milyon turist ziyaret etti. 6 milyon 628 bin turist Antalya’ya geldi. Antalya’da bu sene 14 milyon hedefimiz var. Bu sayılar olmalı ama bunun yanında sezon sonundan itibaren gelirimizi, turist sayısından daha fazla arttırdığımızı konuşmalıyız. Zenginlik ölçüsü olarak bunu tayin etmeliyiz" dedi.




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