Haseki, ülke genelinde 15 milyon kişinin bu sorunu yaşadığına dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Sur Yapı’nın birlikte yürüttüğü Kepez ve Santral Mahalleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temel atma törenine katıldı. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

Konuşmalar öncesi iki Bakan, alana 300 yılık zeytin ağacını birlikte dikti.

Törende konuşan Bakan Özhaseki, Türkiye’deki kentsel dönüşümleri yakından takip ettiğini belirterek, çok küçük projelerde bile insanların anlaşmasını uzlaşmasını çok göremediklerini aktardı.

Antalya’da 3 bin 265 kişinin belediyeye inandığını kaydeden Bakan Özhaseki, “Bu uyumdan dolayı başkanlarımızı kutluyorum. 600 lira kira yardımında bulunuyoruz. 2 yıllık enflasyonu eklesek 720 kusurlu olur, dedi, değerli bakanımızın girişimleriyle aylık kiralar 750 lira olarak ödenecek." diye konuştu.

"Zorunluluk"

Türkiye’de kentsel dönüşümün bir zorunluluk olduğunun altını çizen Özhaseki, “Ülkemiz 1. ve 2. derece depremin olduğu yoğun yerdeyiz. Bizde o kadar çok kimliksiz ve sağlıksız yapı var. Bundan biran önce kurtulmamız gerekir. Tüm Türkiye’de kentsel dönüşüm bir keyfiyet değil zorunluluktur. Deprem ülkesiyiz, topraklarımızın yüzde 66’sı deprem bölgesi. Nüfusun yüzde 71‘i bu bölgelerde yaşıyor. Son 100 yıl içinde bu ülkede yıkıcı dediğimiz deprem sayısı 56. Nerdeyse iki yılda yıkıcı bir depremle karşı karşıyayız. Ölen sayısı 83 bin. Mali kaybımız 100 milyar dolar. Böyle bir ortamda bize düşen biran önce tedbir almak evleri daha sağlıklı ve kimlikli şekilde inşa edip deprem geldi, hoş geldi hiç aldırış etmeden yaşamaktır. Hızlı olarak bunları yapmalıyız.” diye konuştu.

Özhaseki, çıkan kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte Türkiye’de 1 milyon 200 bin yapının yıkıldığını ve yeniden yapılmaya başlandığını bildirdi.

"1.5 milyon yapı devletle itilaflı"

Kimliksiz yapıların Türkiye’ye yakışmadığını dile getiren Özhaseki, “Her seçim geldiğinde vatandaşın karşısına bir takım siyasiler çıkarlar, vaatte bulunurlar. Bu vaatlerde de ipin ucunu kaçırırlar. Yalanların biri bin para ucu ucuna gider. Kimi tapu kimi ev vaat eder. Ülkemizde toplam bağımsız birim sayısı 26 milyon 350 bin yapı var. Bunlar içinde yüzde 60’ı neredeyse 15 milyonu devletle ihtilaflı. Ya arsa sorunu var, ya üzerindeki yapı ruhsatsız, ya ruhsat alınmış ruhsata uymadan yapıldığı için orada işgalci durumuna, kaçak yapı durumuna düşmüştür. Su eve elektrik bağlatamıyorlar. Cezalara tabi kalıyorlar. Vatandaş burayı bankaya teminat gösterip, krediyle alamıyorlar. Bundan dolayı siyasiler her seçim öncesinde vaatlerde bulunarak, insanları kandırmayı kendilerine adeta hedef haline getirmişlerdir. İstanbul’da bunu söylediler, diye bize defalarca vatandaşımız söyledi. Bir yıl önce bir yasa çalışması yaptık. Bütün vatandaşların sorununu çözecek olan Yapı Kayıt Belgesini devreye soktuk. Şimdi artı o yalancı siyasetçilere kimse inanmasın.” dedi.

"Kaçak yapılara yeni hak"

Bakan Özhaseki, bu belgenin vatandaşlara ne tür bir avantaj saplayacağını ise şöyle açıkladı:

“Hazine arazisi üzerinde oturan bir vatandaş, kendi beyanıyla gelsin müracaat etsin, rayiç bedelini söylesin, bizden tapusunu alsın. O kadar basit. Vatandaşın yaptığı yapıda, ruhsata aykırılık varsa, iskan almış veya almamış, bir takım eklentiler yapıp kaçak durumuna düşmüşse yine kendi beyanıyla bize bildirsin konutsa yüzde 3’ten işyeriyse yüzde 5’ten hesabını yapsın, başvurusunu yapsın Yapı Kayıt Belgesini alsın. Vatandaşımızın beyanı esas olacak. Rayiç bedelini söyleyecek, parasını alıp, tapusunu vereceğiz. İmara aykırılık durum ne varsa vatandaş bunu bildirecek, bunu da e-devlet üzerinden yapacak, parayı yatırdığında bir gün içinde Yapı Kayıt Belgesini alacak. Toplamda 15 milyon civarında hane sahibini belki 50 milyonu ilgilendiren sorunu çözmüş bulunuyoruz.” dedi.

“Yüzde 99 memnuniyet”

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, temel atma töreninin biraz geciktiğine değinerek, bir çok büyük proje yoğunluğu içinde çalıştıklarını ve temel atma veya açılış törenlerinin tarihini zaman zaman geçirdiklerini aktardı.

30’a yakın projenin hazır olduğunu ve açmaya zaman bulamadıklarının altını çizen Türel, “Bu hizmet yağmurunda açılışa fırsat bulamayalım, sizler yapılanları görüyorsunuz. Sıradan bir temel atma töreni yapmıyoruz. Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesidir. Örnek bir projedir ve üniversite öğrencilerinin tezlerine konu oluyor. Başlamak bitirmek çok kolay değil. 3 bin 245 kişi ile ön protokol 3 bin 241 kişi ile sözleşme imzaladık. Yüzde 99 hak sahibi ile imzalarımızı tamamladık. Vatandaşımıza tüm kira yardımı eksiksiz yapılıyor.” ifadelerine yer verdi.

“Tapu işlemleri başladı”

Biz vatandaşın mutluluğu ile mutlu olurken başkalarının vatandaşın mutsuzluğu ile mutlu olduğunu savunan Türel, “Yönetim planımızı onayladık, tapu işlemlerinin gerçekleşmesi bütün belgeleri tapu kadastroya gönderdik. Tapular yavaş yavaş hazırlanmaya başladı. 2019 Ocak sonun şubat içinde tüm vatandaşlarımıza tapularını teslim edeceğiz. Metrekare fiyatları 3 kat değerlenirken, yeşil alanlarda 3 kat arttı.” diye konuştu.

“8 yılda 8 milyar liralık bir iş”

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, önemli bir iş yaptıklarını belirterek, büyük bir azim ve gayretle çalıştıklarını söyledi.

İki mahallede 3 bin 265 hak sahibinin olduğunu dile getiren Elmas, “1 milyon 300 bin metrekare alanda çalışıyoruz. Parça parça birçok alanda dönüşüm sağlayan birçok alanlarına örnek teşkil edecek doğru planlama ve vizyonla halkla bütünleşerek neticeye varan bir iş oldu. 19 bin birimlik bir şekil inşa ediyoruz. 70 bin nüfusu barındıracak. Kendi iç hareketi ile 100 binlik nüfus hareketi olacak. 8 milyar liralık bir iş. 8 yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. 5 bin kişilikte bir istihdama erişeceğiz. Şuan bin 200 kişiye istihdam sağlıyoruz. 8 yılda 8 milyar liralık büyük bir ekonomik aktivite olacak.” dedi.

“Bin 800 konut satıldı”

Dünyanın her yerinden ciddi bir ilgi gördüklerini ile getiren Elmas, “Ziraat Bankası projemizin finansmanını üstlendi. Türkiye’nin en büyük projesini Ziraat Bankası ile yürüyoruz. Bin 800 konutu sattık. 1 bin 500’e yakın işlem yapıldı. Faizlerin yükseldiği ortamda büyük bir başarı. 600 şehirden, 55 farklı ülkeden sitemiz ziyaret edildi. Türkiye’nin her yerine sattık. Yüzde 65 Antalya, yüzde 35 il dışına satış yaptık. Ruslar, Araplar, İranlılardan da ciddi bir talep almaya başladık. Birlermiş Milletler gibi oldu. Rus vatandaşlarımızdan, ‘Bize ayrı bir mahalle yapın’ diye bir talepte alıyoruz ama biz birlikte olmak istiyoruz.” diye konuştu.

"Zihinsel dönüşümü başarıyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, projenin Türkiye’nin önemli projelerinden biri olduğunu söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Çavuşoğlu, ekonominin gücü batıdan doğuya gidiyor. Afrika uyanıyor. Servis ve bilişim ağırlık bir ekonomi var. Ülkemiz 16 yılda çok değişti. En zor olan şey dönüşümü sağlamaktır. Hele zihinsel dönüşümü sağlamak çok zor. Herkesin kafasında alışkanlık var. Artık Türkiye olarak zihinsel dönüşümü de başarıyoruz. Dünyadaki 10 büyük mega projenin 6’sını Türkiye başarıyor. Kentleri dönüştüremezsek, olası depremler büyük felaketlerden sorumlu oluruz. Kentleşme anlayışını değiştirmemiz lazım.” diye konuştu.

"Kentsel dönüşümün önemi"

Modernleşmeyi tarihi dokuyu ve çevrenin korunarak yapılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Özelikle çevre ile ilgili dönüyüm çok zor. İnsanlar korkuyor. Temelini attığımız bu kentsel dönüşüm projesi diğer kentsel dönüşümlere vesile olacak. Antalya’da bunu başarmamız lazım. Tüm Türkiye’de örnek olacak. İnsanların güvenini kazanacağız. Antalya olarak dünya markası olmalıyız. Bunun gereğini yapmamız lazım. Kentsel dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım. Havadan baktığımız zaman güzel bir görüntü yok. Alanya’da aynı şey var. Çarpık bir kentleşme var. Bunları değiştirmemiz lazım. Serik için daha fazlasını söyleyebilirim. Gelen turistler Serik’i görüyor. Her alanda bir ilk olmak için çalışıyoruz. Eski Türkiye’ye alışanlar Türkiye’ye alışmak zorlanıyor. Yanlış yapanlara senin yaptığın yanlış yapanları bunu söylemeye devam ediyoruz. Kabadayılık olsun diye bunları söylemiyoruz. Dünyada barış ve istikrar için mücadele ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

"Temizlik bitince Suriyeliler geri dönecek"

Afrin operasyonunun sonrasında Suriye’nin kentlerini ayağa kaldırmak için çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, “Afrin’de mıntıka temizliği bittikten sonra binlerce Suriyeliler geri dönecek. Suriye’de barış olmazsa Türkiye’de barış olmaz. Bu Irak, İran Lübnan için de geçerli. Yeni sistemiz ile birlikte güçlü bir Türkiye ve hükümet olacak. Kurumların hepsi güçlü olacak.” dedi.

Vali Münir Karaloğlu, Türkiye’nin değişip büyüdüğünü belirterek, dev projenin Antalya’ya hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından temel atma töreninin butonuna Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri bastı.