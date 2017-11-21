1950’lerin civarında sadece 50 bin olan gecekondu sayısı 1994 geldiğinde 640 bin gecekondu, 700 bin civarında kaçak yapı ile sayı 1 milyon 350 bine çıkmış. Bunda CHP’nin hiç suçu yok mu? CHP önce kendine bakıp bunu söyleyebilmeli" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sur Yapı’ya yaptırılan Kepez-Santral mahallelerini kapsayan Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi hakkında Sur Yapı yetkililerinden bilgi aldı. Bilgilendirme toplantısına Bakan Mehmet Özhaseki ile birlikte Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ve diğer şirket yetkilileri katıldı. Şirket yetkilileri Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye projenin geldiği aşama hakkında sunum yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da bazı noktalarda Bakan Haseki’ye alanla ilgili bilgi verdi. Sunumun ardından alana geçerek inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özhaseki, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı kentsel dönüşümün çok güzel bir örnek olduğunu ifade etti.

"Yanlış gördüğüm bir uygulama yok, olsaydı arkadaşlarımızı uyarmakta geri kalmazdım"

Bakanlık olarak biçim vermeye çalıştıkları kentsel dönüşüm projeleri içindeki projede yanlış bir uygulama olmadığını dile getiren Bakan Mehmet Özhaseki, "Doğru uygulama ile yola çıkılan bir proje ile baş başayız. Bizim en büyük şikayetimiz herhangi bir altyapıya başlamadan, üzerinde sadece müteahhitlik hizmetleri olarak görülen, kabaca yoğunluk artışı verilen şehirlerin yeniden başka bir sıkıntı ile karşı karşıya bırakılmasıdır. Burada vatandaş yerinde yeniden ev sahibi oluyor. Alan bazlı hesaplandığı için de sosyal donatı bazında mükemmel şekilde hesaplanmış oluyor. Yanlış gördüğüm bir uygulama yok, olsaydı arkadaşlarımızı uyarmakta geri kalmazdım" şeklinde konuştu.

"Türkiye’de bizim yıkabildiğimiz bağımsız birim sayısı 100 bin civarında gidiyor"

2012 yılına kadar kentsel dönüşüm alanında ciddi bir yasa olmadığını ifade eden Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarı üzerine yasanın çıktığını dile getirerek, "Yasanın üzerinden 5 yıl geçti. Gerek riskli yapı gerekse riskli alan olarak toplam 1 milyon 100 bin civarında bağımsız birim bulunuyordu. Uygulamasına geçildiğinde yüzde 50 oranında başarı var. Riskli alan ilan etmişiz, riskli yapı ilan etmişiz ama tamamını yıkamamışız. Yıkılabilen sayı da 550 bin civarında. Yani 5 yıl içinde Türkiye’de bizim yıkabildiğimiz bağımsız birim sayısı 100 bin civarında gidiyor. Yeterli mi, değil" ifadelerini kullandı.

"Hedef koyduğumuz yılda 500 bin civarında bağımsız birimin dönüşümü için de her türlü adım atıldı"

Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu ifade eden Bakan Mehmet Özhaseki, "Birinci ve ikinci derece deprem bölgesi olarak ülkemizin yüzde 66’sı, nüfusumuzun da yüzde 71 yaşıyor. Böyle bir ortamda eğer hazırlık yapmazsak Allah korusun deprem bizi hazırlıksız yakalarsa işte o zaman perişan oluruz. Yeni bir yasa hazırlığı var. Bu yasa hazırlığı Bakanlar Kurulu’na sunuldu. Başbakan ve Cumhurbaşkanımıza arz edildi. Çok daha çabuk şekilde dönüşümü sağlayacak tedbirler alındı. Bu işin yapılmasında avantajlar var. Hedef koyduğumuz yılda 500 bin civarında bağımsız birimin dönüşümü için de her türlü adım atıldı" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız ne düşünüyorsa bunu net söyleyen, gerekirse kendini eleştirebilen, doğru sözlü bir devlet adamı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’un yapılaşmasına getirdiği eleştirileriyle ilgili bir soruya Bakan Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız ne düşünüyorsa bunu net söyleyen, gerekirse kendini eleştirebilen, doğru sözlü bir devlet adamı. Keşke onun bu sözleri üzerine başta ana muhalefet bir ders alsalar da arada doğru söylemeyi kendilerine bir şiar edinseler. Durmadan çarpıtarak, demagoji yaparak siyaset yapmanın bir sonu yok" cevabını verdi.

"Şehirlere ihanet deyince sadece aklınıza siluet mi geliyor? İstanbul’da dört dönem CHP vardı"

Cumhurbaşkanı’nın İstanbul eleştirisinin baştan sona siluet konusunda olduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şehirlere ihanet deyince sadece aklınıza siluet mi geliyor? İstanbul’da dört dönem CHP vardı. 1950’lerin civarında sadece 50 bin olan gecekondu sayısı 1994 geldiğinde 640 bin gecekondu, 700 bin civarında kaçak yapı ile sayı 1 milyon 350 bine çıkmış. Bunda CHP’nin hiç suçu yok mu? CHP önce kendine bakıp bunu söyleyebilmeli. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olana kadar 1 milyon 350 bin gecekondu yaptırmışsanız bu bir sorun demektir. Haliç’in çamur deryası olduğunu, yaşanamaz halde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu şehre ihanet değil midir? Susuz şehirler, çöp dağları, çöplerin patlaması, 40 kişinin çöplerin patlaması sonucu ölmesi hususunda ana muhalefet kendisini bir sorguya almaz mı? Bunlar şehre ihanet değil mi? Evet, doğru, siluet ile ilgili herkesin bir rahatsızlığı var. Bunu da çok net olarak Cumhurbaşkanımız ifade etti. Asıl bizim çabaladığımız konular var ya, depreme hazırlık yapalım diye konular var ya, bunun için. Yani deprem gelmeden hazırlık yapalım, o sağlıksız yapılardaki bir an önce vatandaşımızı buradan kurtarıp yeni yapılara çıkaralım, bunun için ne lazımsa bütün fedakarlığı yapalım diye çabaladığımız konular, asıl ana muhalefetin kendini eleştirmesi gereken konular. Bunlar hepsi şehre ihanet. Şehirlerde ortak bir sorumluluk var. Bu şehirler binlerce yıllık şehirler, geçmişten gelen bazı sorunlar olduğu gibi bundan sonra da olacaktır. Bunu demogojik olarak kullanıp vay şehre siz ihanet ettiniz demek hiç kimseye yakışmıyor."