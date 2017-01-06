Bakan Özlü Antalya’da

Bakanlığının yıl sonu değerlendirme toplantısına katılmak üzere Antalya’ya gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Antalya Valiliğini ziyaret etti.

Vali Münir Karaloğlu tarafından karşılanan Bakan Özlü, valilik özel defterini imzaladı. Ziyarette konuşan Bakan Faruk Özlü, Antalya’ya bakanlığın bir yıllık çalışmasının değerlendirileceği bir toplantı yapılacağını belirterek, gelecek yılın da planlamasının bu toplantıda yapılacağını bildirdi.

Antalya’nın turizm ve kongre merkezi olduğunu dile getiren Bakan Özlü, "Ayrıca Antalya Teknopark için neler yapabiliriz, onları konuşacağız. Rektörümüze Teknoparka destek sözü verdik. Onu da konuşacağız. Destek vereceğiz" dedi.

Vali Karaloğlu, Bakan Özlü’ye Antalya’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Bakan Özlü’ye, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer de eşlik etti.