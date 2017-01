Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bugün sınırlarımızla sınırlı bir güvenlik konsepti söz konusu değil. Sınırları aşan, sınırların ötesinde bir güvenlik konsepti söz konusu. Mecburen Türkiye dışında operasyonlar yürütüyoruz" dedi.

Bakan Özlü, Antalya programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Özlü, gittiği her ilde parti teşkilatlarına uğradığını kaydederek, teşkilat olmadan siyasetin olmayacağını söyledi.



"Kazdıkları çukurlara gömüldüler"

İcraatçı ve reformist bir hükümet olarak kurulduklarını aktaran Bakan Özlü, "Birçok badire atlatmış olmamıza rağmen meclisten çok sayıda reform niteliğinde yasayı geçirdik. Son dönemlerde belli başlı terör örgütlerinin Türkiye’yi karıştırmak, Türkiye’yi Suriye’ye benzetmek gibi çok ciddi gayretleri var. Türkiye’nin belirli bölgelerinde hendekler kazıldı, çukurlar açıldı, bombalar patlatıldı. Türkiye’nin belirli bölgesini kopartmak ve bir kanton bölge kurmak gibi bir niyetleri vardı. Her bir terörist, kendi kazdıkları hendeklere kendileri gömüldüler. Türkiye’nin buna izin vermeyeceği, Türkiye’nin böyle bir eyleme, böyle bir harekete izin vermeyeceğini hesaplayamadılar. Düşünemediler. Kazdıklar hendeklere kendileri gömüldüler" diye konuştu.



"Güvenlik sınırların ötesinden başlıyor"

Türkiye’nin belirli bölgelerinde meydana gelen hadiselerin çok üzücü olduğuna değinen Özlü, "Nasıl ki geçen yıl, bu hendeklere, tuzaklara, bombalara izin vermediysek, buna da asla Türkiye izin vermeyecektir. Türkiye’nin gücü, menşei ne olursa olsun bu terörist örgütlerin üstesinden gelecek güçtedir. Sadece Türkiye içinde değil ülke dışında da operasyon yürütüyoruz. Askerimiz Suriye’de güvenliği sağlama noktasında terör örgütleriyle mücadele ediyor. Bunun esas sebebi terörist faaliyetler, uluslar arası faaliyetler, bunlar yerel, ülkesel faaliyetler değil. Her birinin dış bağlantısı ve dış desteği var. Türkiye’nin güvenliği Türkiye’nin sınırlarının dışında başlıyor. Edirne’nin güvenliği Balkanlar’ın güvenliğine, Gaziantep’in güvende olması Halep’in güveliğine, Türkiye’nin doğu güvenliği Kafkaslar’dan başlıyor. Artık sınırlarımızla sınırlı bir güvenlik konsepti söz konusu değil, sınırları aşan, sınırların ötesinde bir güvenlik konsepti söz konusudur. Mecburen Türkiye dışında operasyonlar yürütüyoruz" ifadelerine yer verdi.



"Kahraman polis"

İzmir’de polis memurunun gösterdiği kahramanlığın 15 Temmuz gecesi Ömer Halisdemir’in gösterdiği kahramanlıkla aynı olduğunu belirten Bakan Özlü, " Bütün bunların üzerinden Türkiye üstesinden gelebilecek güçtedir. Türkiye bağımsızlığı kendisine verilen Milletler Cemiyeti kararıyla kurdurulan bir ülke değil. Türkiye bağımsızlığını kendi gücüyle, milletin gücüyle elde etmiş, bunu da tüm dünyaya kabul ettirmiş ülkedir. Biz batılı ülkelerin bağımsızlık bahşettiği ülkelerden değiliz. Kendi gücümüzü kendimizden alan millet olarak bunun üstesinden gelebiliriz. Dünyanın en katil, acımasız, eli kanlı terör örgütlerinin cirit attığı bir bölgede yaşıyoruz. O bakımdan bir takım sıkıntılar yaşıyoruz ama bunları aşacağız" ifadelerine yer verdi.

İl Başkanı Rıza Sümer ziyaretin anısına Bakan Özlü’ye, el dokuması Döşemealtı halısı hediye etti.

Bakan Özlü, daha sonra bakanlığının yıl sonu değerlendirme toplantısına katılmak üzere Alanya ilçesine hareket etti.