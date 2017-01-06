Bakan Özlü’den İzmir saldırısı açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir’deki terör saldırısıyla ilgili, "Ömer Halisdemir’in gösterdiği kahramanlık neyse polisimizin gösterdiği kahramanlıkta aynıdır" dedi.

Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü, Antalya programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i ziyaret etti. Antalya Valiliği ziyaretinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Teknoparkı konuştuklarını dile getiren Bakan Özlü, "OSB’nin bir kısmının yer değiştirmesi ve genişletilmesi konusunda toplantı yaptık. Bu toplantının sonuçlarına göre değerlendirme yapacağız. Teknoparkı destekleyeceğiz. Yeni hizmet binası da belediye ye hayırlı olsun" dedi.



"Ömer Halisdemir’i hatırlatıyor"

Bakan Özlü, İzmir’deki terör saldırısı ile ilgili ise "Terör çok güncel bir konu. Türkiye’nin çevresindeki şartlar nedeniyle ülkemiz bir terör saldırısı ile karşı karşıya. Dünkü saldırıda kahraman polisimizin gösterdiği kararlılık ve mücadele bize Ömer Halisdemir’i hatırlatıyor. Halisdemir’in gösterdiği kahramanlık neyse polisimizin de kahramanlıkta aynıdır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kaydetti.

Terörün sadece Türkiye’nin değil uluslararası bir konu olduğunu vurgulayan Bakan Özlü, "Bu tip bombalar Paris’te de, Brüksel’de de patlıyor. Dünyanın muhtelif yerlerinde oluyor. Uluslararası camia, bütün milletler ortak bir kararlılık içinde bu sorunu çözmeye niyetlendikçe eğilmedikçe çözümü zor, kolay değil. Bazı terör örgütlerini destekleyip bazılarına karşı gelelim. Bu tip yaklaşımlarla çözülmez. Terörizmi ortak düşman ilan etmesi, teröristleri insanlık düşmanı ilan etmesiyle ancak olabilir. Diğer türlü Türkiye bakın hem içeride uğraşıyor hem dışarıda uğraşıyor. Geçen sene güney illerimizde gösterdiğimiz kararlılık neyse aynı kararlılığı Suriye’de gösteriyoruz. Bir sürü hadiseler oldu. Hendekler kazıldı, bombalar yerleştirildi, üstesinden gelindi bugün yok. Aynı kararlılıkla Türkiye dışında, ülkemize tehdit oluşturan bölgelerde de bu kararlılığı göstereceğiz" açıklamasında bulundu.



"Bu sadece Türkiye’nin üstesinden gelebileceği kadar küçük bir sorun değil"

Türkiye’nin güvenliğinin ülke sınırları dışında başladığına değinen Özlü, "Gaziantep’in güvenliği Halep’te, Edirne’nin güvenliği Balkanlar’da, Kars’ın güvenliği Kafkaslar’da başlıyor. Dolayısıyla bu uluslararası bir problem. Ortak sorun, ortak problem. Bunu el birliği ile çözebiliriz. Bu sadece Türkiye’nin üstesinden gelebileceği kadar küçük bir sorun değil. Türkiye içindeki terör hadiselerinde de yurt içindeki terör örgütleri onların uzantıları, destek görmeseler bu kadar uzun süre hayatta kalamazlar. Kendilerini idam ettiremezler. Destek görüyorlar, destek alıyorlar. Geçen yıldan bu yana ciddi bir mücadele veriyoruz.Nasıl hendeklerin, tuzakların bombaların üstesinden geldiysek, bununda üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, belediye olarak yeni hizmet binasına birkaç hafta önce taşındıklarını aktararak, ilk ziyaretin Bakan Faruk Özlü tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Türel, Antalya’nın projelerine desteklerinden dolayı Bakan Özlü’ye teşekkür ederek seramik vazo hediye etti.