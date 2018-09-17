Bakan Pakdemirli: “Kumluca yangını kontrol altında diyebiliriz”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi. Pakdemirli, yangında 70 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtti.

Kumluca ilçesinde yangın çıkan bölgede inceleme yapmak üzere Antalya'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile birlikte helikopterle yangın alanının üzerinde incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli'nin helikopteri daha sonra beraberindekilerle birlikte Mavikent Tabiat Parkı'na indi. Yangın yönetim aracında da son bilgileri alan Bakan Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada sabah saat 10.25'de başlayan yangına saat 10.35'de bakanlığın ekiplerinin müdahaleye başladığını söyledi. Bölgede nemin yüzde 30'lar seviyesinde olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, “Rüzgarın zaman zaman yön değiştiriyor olması şu saatlere kadar yangını söndürememize sebebiyet verdi. Bu tarz yangına normalden daha fazla bir hava aracı ve yer ekipleriyle müdahale ediyoruz. Şuan itibariyle 5 uçak, 9 helikopter, 90 arazöz, 8 dozer, 300 yangın işçisi yangında çalışıyor. 100 işçi daha yolda, 22 teknik personelle yangına müdahale ediyoruz” dedi.

Devletin tüm kurumlarıyla Kumluca'da olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, “Belediyemizin de ekipleri burada. Aşağı yukarı 70 hektar alan etkilendi, 100 dönüm sera etkilendi demiştik ama yukarıdan bakınca sera alanlarında etkinin minimal düzeyde olduğu görülüyor. Bir köy evi ve bir ahır zarar gördü. Zararların çoğu da kısmi şeklinde. Yangına kontrol altında diyebiliriz. Ekstra gece itibariyle iklimsel koşullarda hızlı bir değişim olmazsa yangın kontrol altında. Yarım saat, 45 dakika yukarıdan kontrol ettik. Yangın biraz yaygın olmakla beraber küçük küçük kümeler halinde yanma devam ediyor. Ama kontrol altında” diye konuştu.

"Çıkış nedeni araştırılıyor"

Bakan Pakdemirli, yangının çıkış nedeninin araştırmalar sonucunda belli olacağını belirterek, herhangi bir yaralı veya can kaybı olmadığını sözlerine ekledi. Bakan Pakdemirli, yangın alanını yerden de inceledikten sonra ilçeden ayrıldı.