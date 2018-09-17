Bakan Pakdemir'li Kumluca'daki yangın için Antalya'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kumluca ilçesindeki orman yangını incelemek üzere Antalya'ya geldi. Helikopterle yangın alanına giden Pakdemirli bölgeyi havadan ve yerinde inceleyecek.

Bakan Pakdemirli, Antalya'nın Kumluca ilçesinde bugün 10.25'de çıkan ve halen devam eden orman yangını incelemek üzere uçakla Antalya Havalimanı'na geldi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan tarafından karşılanan Pakdemirli, yangınla ilgili ilk bilgileri aldıktan sonra helikopterle yangın bölgesini hareket etti. Havadan yangın alanını gözlemleyecek olan Bakan Pakdemirli'nin, Kumluca'ya inerek yangın bölgesinde incelemelerde bulunacağı kaydedildi.

Bakan Pakdemirli'ye helikopterde Büyükşehir Belediye Başkanı Türel ve Vali Karaloğlu da eşlik etti.